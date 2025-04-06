В Румынии тормозят ремонт дорог, необходимых для обучения НАТО. Карта

В течение 10 месяцев армия, министерство иностранных дел и три страны-союзника обращались в министерство развития Румынии и в мэрии некоторых городов с просьбой отремонтировать и укрепить ряд дорог, в том числе грунтовых, два пешеходных и два автомобильных моста. Они имели решающее значение для организации в мае 2025 года учений НАТО "Дакийская весна".

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В итоге эти тренировки перенесли. Французские официальные лица сообщили "Радио Свободная Европа", что это было сделано для того, чтобы развертывание военного персонала и боевой техники не совпало с президентской избирательной кампанией в Румынии.

Журналисты уверены, что это не единственная причина. В "Радио Свобода" заявили, что Румыния фактически саботировала учения НАТО.

Первый запрос, который министерство национальной обороны (MApN) Румынии направило министерству развития, общественных работ и администрации (MDLPA), датирован 23 июля 2024 года.

В тексте сказано: "В период с 5 по 25 мая 2025 года на территории страны пройдут военные учения, в которых также примут участие страны-союзники по НАТО. Анализ мест дислокации войск и инфраструктуры, которая будет использоваться во время учений, проведенный на уровне MApN, привел к выводу, что некоторые подъездные пути к/от этих мест требуют работ по восстановлению/укреплению, чтобы обеспечить передвижение тяжелой техники".

Оборонное ведомство попросило уделить внимание мосту в городе Туруда через реку Муреш и мосту в Гимерии, а также определенным отрезкам национальных дорог DN1, DN15 и DN11.

Интересно, что минобороны в своем обращении упомянуло: воинские части, военнослужащие которых используют эти маршруты, ранее уже запрашивали ремонт. Тогда местные власти ответили, что у них нет финансирования.

В июле 2024 года министр обороны страны заявлял, что ремонт дорог и мостов необходим, поскольку речь идет о выполнении плана проведения операций иностранными ВС на территории Румынии, а также обязательств "положения о поддержке принимающей страны в Меморандуме между правительством Румынии и Верховным главнокомандованием объединенных сил НАТО в Европе".

Учения "Дакийская весна 25", о которых говорили в MApN, должны были пройти с 5 по 26 мая этого года.

Согласно плану, боевая группа НАТО в Румынии под руководством Франции должна была достичь уровня бригады. То есть Франция планировала отправить на территорию страны еще минимум 2000 солдат (в дополнение к уже имеющимся 1500).

К ним должны были присоединиться другие военнослужащие из стран НАТО, и таким образом более 4000 румынских и иностранных военнослужащих планировали отрабатывать быстрое развертывание и оборонительные операции в Румынии.

В марте французское руководство объявило, что учения переносятся на осень.

Спустя месяц после первого обращения MApN – в августе 2024 года – три посла стран-членов НАТО (Франции, Бельгии и Люксембурга), чьи военные находятся в Румынии, также направили письмо в министерство развития.

К этому призыву присоединилось и министерство иностранных дел Румынии, которое 10 сентября 2024 года направило письмо в то же министерство развития. Дипломаты подчеркивали, что для бесперебойного проведения "Дакийской весны" властям необходимо отремонтировать мост Вуаля, о чем военные просили на протяжении нескольких лет.

"Важность вышеупомянутой цели также подчеркивается тем фактом, что она расположена на одном из маршрутов быстрой эвакуации военных структур, развернутых в Объединенном учебном центре в Чинку", – говорилось в тексте.

Внешнеполитическое ведомство предупреждало, что "неудовлетворительное выполнение поставленных задач из-за состояния дорожной инфраструктуры повлияет на стремление привлечь союзнические силы на территорию страны".

3 октября 2024 года MDLPA получило четвертое письмо. Обращение снова было от министерства обороны. Последнее напомнило о необходимости ремонта дорог и мостов, а также указало, что нужно привести в порядок еще один важный объект для армии – мост через реку Шаеш в Сигишоаре.

17 декабря 2024 года министерство национальной обороны снова призвало MDLPA выполнить свою работу. Военные подчеркнули, что за пять месяцев с момента отправки первого запроса была отремонтирована только одна дорога из четырех, описанных в июльском обращении.

31 января 2025-го правительство страны разрешило использовать для ремонта средства национальной инвестиционной программы Anghel Saligny. Однако выделение денег на стратегические проекты затянулось: местные органы власти жаловались, что заявки были поданы, но средства так и не поступили или поступали частично и без приоритета для военно-важных объектов.

В марте этого года французская сторона заявила, что отправка дополнительного контингента войск в Румынию перенесена на осень. По их словам, учения отложили по просьбе румынской стороны в связи с президентской избирательной кампанией. Представители Румынии также заявили, что учения пройдут осенью, не уточнив при этом конкретные сроки.

Как писал OBOZ.UA, 4 апреля в Румынии кандидаты в президенты начали предвыборные кампании для проведения повторного голосования на выборах. Согласно опросу общественного мнения, лидирует Джордже Симион, руководитель ультраправой оппозиции и сторонник Келина Джорджеску.

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