В Румынии президент созвал совещание из-за взрыва украинского морского дрона

Президент Румынии Никушор Дан созвал рабочую встречу по поводу взрыва украинского морского беспилотника в порту Констанца. На встрече будут приняты необходимые меры для усиления обороны и безопасности на румынском побережье.

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Об этом сообщает пресс-служба администрации президента Румынии. Заявление приводит румынский телеканал Digi24.

Что известно

Совещание проходит в штаб-квартире 243 бригады радиоэлектроники и наблюдения "Калатис" в Констанце с участием румынских военных и силовых ведомств.

Никушор Дан во время своего рабочего визита в Черногорию заявил, что хочет провести обсуждение с ответственными учреждениями, чтобы хорошо понять контекст и любые недостатки, которые допустила румынская армия.

"Это уже второй значительный инцидент в сфере безопасности на этой неделе на румынском побережье. Учитывая военные действия в Украине, очевидно, что среда безопасности, в которой мы оказались, является деликатной, поэтому мы будем сохранять высокий уровень бдительности. Как государство-участник НАТО, которое имеет выход к Черному морю, мы будем продолжать тесно сотрудничать с нашими союзниками и принимать все необходимые меры для защиты граждан и национальных интересов", – приводит вещатель слова румынского президента.

Что предшествовало

Ранее в порту румынского Констанца взорвался украинский морской дрон-камикадзе. Его принадлежность подтвердил пресс-центр Военно-морских сил Украины.

Как выяснилось, дрон потерял управление и сбился с курса под влиянием российских систем РЭБ. Там также добавили, что информировали об инциденте румынских коллег, чтобы предотвратить жертвы среди гражданских.

Инциденты с дронами в Румынии

В ночь на пятницу, 29 мая дрон-камикадзе Shahed-136 врезалсяв жилую многоэтажку в Галаце. В результате этого инцидента пострадали четверо гражданских (в частности женщина и ее 14-летний ребенок), десятки жителей дома были эвакуированы.

Президент Румынии Никушор Дан назвал это событие самым серьезным инцидентом по безопасности на территории страны с начала полномасштабной войны РФ против Украины. В ответ на дроновой удар Румыния объявила персоной нон грата российского генконсула Андрея Косилина и закрыла консульство РФ в Констанце.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Никушором Даном. Глава государства выразил поддержку румынскому народу и заявил о готовности Украины помогать в обеспечении безопасности соседней страны.

Как сообщал OBOZ.UA, президент России Владимир Путин цинично заявил, что дрон якобы был не российским, а украинским. Так или иначе,"никто не может сказать о принадлежности дрона без проведения экспертизы", сказал глава Кремля.

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