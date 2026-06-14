В Рио-де-Жанейро столкнулись два вертолета, погибли шесть человек: все подробности авиакатастрофы. Фото

В бразильском Рио-де-Жанейро утром в воскресенье произошла авиакатастрофа со смертельным исходом с участием двух вертолетов. Воздушные суда столкнулись в небе над западным районом Рекрей-дус-Бандейрантис, после чего упали на территорию автосалона электромобилей.

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О трагедии сообщили международные СМИ со ссылкой на представителей экстренных служб и местные власти. По данным France 24, среди пассажиров одного из вертолетов находился певец и интернет-знаменитость Оливер Три. В то же время источники отметили, что из-за сильных ожогов тела погибших пока не удалось официально идентифицировать.

Мэр Рио-де-Жанейро Эдуарду Кавальери ранее подтвердил, что на борту одного из вертолетов находились иностранные граждане. Дополнительных подробностей об их личностях он не привел.

В результате аварии погибли шесть человек. Один вертолет перевозил пятерых пассажиров, второй – только пилота. Спасатели сообщили, что выживших не было.

Возможное присутствие артиста

По предварительной информации, вместе с Три на борту могли находиться бразильский музыкальный продюсер, аргентинский видеорежиссер и аргентинский ютубер Гаспар Прим, известный в интернете под псевдонимом Gaspi.

Оливер Три приобрел популярность благодаря песням Life Goes On, Miss You и Alien Boy. Артист отличался необычным сценическим образом, характерной прической и юмористическим стилем ведения социальных сетей.

Ежемесячно его творчество на Spotify слушают более 11 миллионов пользователей. Самые популярные композиции музыканта в сумме набрали более 700 миллионов прослушиваний.

В последние дни певец публиковал в Instagram видео из Бразилии. 6 июня он выступил в Сан-Паулу в рамках концертного тура, который охватывает более 30 стран мира. Следующий концерт был запланирован на 1 июля в Лиссабоне.

Что видели очевидцы

Сотрудник Burger King Тамирес Сантос рассказал журналистам, что услышал мощный взрыв в момент катастрофы.

"Это был действительно очень громкий взрыв. Магазин буквально содрогнулся", – сказал он.

По словам очевидца, после столкновения части вертолетов разлетелись в разные стороны.

Представитель пожарной службы, подполковник Фабиу Контрейрас, заявил на месте происшествия, что обстоятельства катастрофы еще устанавливаются. По его словам, спасатели пока не могут точно сказать, что именно стало причиной столкновения двух воздушных судов.

"Части летательных аппаратов разбросаны на сотни метров, поэтому информация, которой мы располагаем сейчас, остается очень предварительной. Нам действительно нужно изучить записи и видео, чтобы точно понять, что произошло", – отметил он.

Контрейрас сообщил, что один из вертолетов упал непосредственно на стоянку автосалона электромобилей. На борту находились пять человек, все они погибли.

Второй вертолет обнаружили примерно в 100 метрах от места падения первого. В нем находился только пилот, который также не выжил.

По словам представителя пожарной службы, трагедия могла иметь гораздо более серьезные последствия.

"Учитывая жилые дома вокруг, авария могла быть гораздо более трагичной", – сказал он.

Пожар электромобилей

После падения вертолетов возник масштабный пожар. По данным спасателей, огонь охватил около 20 автомобилей на территории дилерского центра электрокаров.

Пожарные подчеркнули, что тушение таких возгораний является особенно сложным из-за литий-ионных батарей, установленных в электромобилях.

"Когда такой тип батареи загорается, он выделяет высокотоксичные газы и значительно усиливает температуру и силу пожара. Для тушения пожара в одном таком автомобиле требуется в три, а то и в четыре раза больше воды, чем при пожаре в обычной машине", – пояснил Контрейрас в интервью.

Спасательные службы продолжают сбор доказательств и анализируют записи камер наблюдения, чтобы установить точную последовательность событий.

Как сообщал OBOZ.UA, в мае 2026 года в Бразилии легкомоторный самолет врезался в жилой дом, в результате чего погибли два человека и еще трое получили тяжелые травмы. По предварительным данным, жертвами авиакатастрофы стали пилоты, а пассажиры с серьезными ранениями были доставлены в больницу.

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