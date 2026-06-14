Связанный с Украиной и РФ американский певец погиб в результате крушения вертолета в Бразилии: все обстоятельства

Американский певец Оливер Три погиб в результате столкновения двух вертолетов в Рио-де-Жанейро утром 14 июня. Вместе с ним жертвами авиакатастрофы стали еще пять человек, среди которых пассажиры и пилоты воздушных судов.

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Информацию о гибели музыканта подтвердила Гражданская полиция Рио-де-Жанейро. О трагедии также сообщил телеканал CNN Brasil со ссылкой на правоохранителей. В сообщении указано, что среди погибших был "американский певец Оливер Три Никел", который находился в Бразилии во время мирового турне.

Гибель в небе

По данным следствия, авария произошла в районе Рекрей-дус-Бандейрантес на юго-западе Рио-де-Жанейро. Всего погибли шесть человек. Пятеро людей находились в одном вертолете, еще один погибший был пилотом второго воздушного судна.

Среди жертв катастрофы названы: Оливера Три Никела, Лукаса Виньяле, Гаспара Прима, Лукаса Бриту Шавеса, а также пилоты Александре Соузу и Шарль Марсильяк.

Одной из жертв стал аргентинский ютубер Гаспар Прим, известный под псевдонимом Gaspi. У него было почти 7,5 миллиона подписчиков в соцсетях, и он находился на борту того же вертолета, что и американский артист.

Турне и карьера

На момент трагедии Оливеру Три было 32 года. Артист находился в Бразилии в рамках мирового турне. 6 июня он выступил в Сан-Паулу, а уже 13 июля должен был начать европейскую часть гастролей концертом в Лиссабоне, Португалия.

У музыканта было почти 20 миллионов подписчиков в социальных сетях и более 11 миллионов ежемесячных слушателей на Spotify. Наибольшую популярность ему принесли композиции Life Goes On и Miss You, которые набрали сотни миллионов прослушиваний на стриминговых платформах.

Последняя активность артиста в Instagram датируется 13 июня. Тогда он опубликовал сторис из музыкальной студии, где работал вместе с другими исполнителями.

Связь с Украиной

Оливер Три был хорошо знаком украинской аудитории. В декабре 2018 года музыкант впервые посетил Украину и снял в Киеве клип на композицию, вошедшую в его дебютный альбом Ugly is Beautiful.

Съемки проходили в жилых районах столицы и на Рыбальском мосту. Режиссером видеоработы выступил сам артист вместе с украинской продюсерской компанией 23/32 Films.

Пилот Шарль Марсильяк, который находился один во втором вертолете, также погиб. Человек из его ближайшего окружения рассказал CNN Brasil, что он был "очень опытным и серьезным" специалистом.

Связь с Россией

Оливер Три ранее неоднократно публично выражал симпатию к России и некоторое время жил в Москве. В 2021 году музыкант рассказывал, что провел в российской столице несколько месяцев, работая над альбомом Cowboy Tears.

В одном из интервью артист назвал Россию "одним из самых любимых мест в мире", а россиян охарактеризовал как "очень прямолинейных людей". Также он сотрудничал с российской группой Little Big.

В 2024 году исполнитель оказался в центре скандала из-за своих связей с РФ. Тогда власти Литвы отменили его запланированный концерт в Вильнюсе, объяснив решение наличием контактов артиста с Россией.

Несмотря на это, музыкант продолжал концертную деятельность и выступал в разных странах в рамках мирового турне. На момент гибели он находился в Бразилии, где накануне трагедии посещал рабочие встречи и музыкальные мероприятия.

Как сообщал OBOZ.UA, в мае 2026 года в Бразилии легкомоторный самолет врезался в жилой дом, в результате чего погибли два человека и еще трое получили тяжелые травмы. По предварительным данным, жертвами авиакатастрофы стали пилоты, а пассажиров с серьезными ранениями доставили в больницу.

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