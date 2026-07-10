В прокуратуре Монако рассказали о ходе расследования покушения на украинского экс-олигарха Ермолаева

В прокуратуре Монако заявили, что на данный момент не исключают ни одну из версий по делу о покушении на украинского экс-бизнесмена Вадима Ермолаева, произошедшем в конце июня. Следователи пока не определились ни с происхождением взрывчатки, ни с мотивами преступления, а расследование продолжается в сотрудничестве с украинскими правоохранительными органами.

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Об этом пишет Le Figaro. Издание ссылается на генерального прокурора Монако Стефана Тибо.

Ни одна из версий не является приоритетной

По словам прокурора, следствие продолжает проверять все возможные версии.

"Мы все еще находимся на этапе сбора доказательств: будь то в отношении бомбы, будь то в отношении использованного взрывчатого вещества — это то, чего у нас пока нет; у нас нет результатов, которые были бы важны, в частности, для определения происхождения этих элементов, а также мотивов, которые также не установлены — мотива или мотивов. Поэтому мы расследуем абсолютно все направления, ничего не исключая. На данный момент ни одна из версий не является приоритетной", – отметил Стефан Тибо.

Он также сообщил, что провел длительную видеоконференцию со своим украинским коллегой, однако отказался раскрывать подробности украинской части расследования.

Квалификация преступления может измениться

На данный момент в Монако возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство, установке взрывного устройства в общественном месте с преступной целью и деятельности организованной преступной группы.

В то же время в прокуратуре не исключают, что правовую квалификацию могут пересмотреть после получения материалов от Украины и других государств, которые проводят собственные следственные действия.

Кроме того, в ближайшее время в Монако планируется провести специальную рабочую встречу для оформления международных запросов о правовой помощи, что позволит правоохранительным органам разных стран обмениваться материалами дела.

Что известно о покушении

По данным следствия, 29 июня неизвестный оставил взрывное устройство возле дома Вадима Ермолаева в Монако.

В результате взрыва тяжелые ранения получили сам Ермолаев, его гражданская супруга и 13-летний сын.

После этого французские и монегаскские правоохранители вышли на след главной подозреваемой – 39-летней гражданки Украины Анастасии Березовской, проживавшей в Германии. Впоследствии Интерпол объявил её в международный розыск, а следователи восстановили маршрут её передвижения из Франции в Украину.

После смерти подозреваемой в Украине задержали двух мужчин

6 июля украинская полиция сообщила, что тело Анастасии Березовской нашли недалеко от Киева с огнестрельными ранениями.

После этого правоохранители задержали двух мужчин, которых подозревают в причастности к её убийству.

Речь идет о Владиславе Реуте, сотруднике Главного управления разведки Министерства обороны Украины, и Виталии Жиковиче – бывшем сотруднике Службы безопасности Украины

9 июля Печерский районный суд Киева избрал обоим подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей без права освобождения под залог.

Расследование покушения в Монако и связанных с ним событий в Украине продолжается.

Как сообщал OBOZ.UA:

Тело Анастасии Березовской, которую подозревали в покушении на подпадающего под санкции украинского бизнесмена Вадима Ермолаева и его семью в Монако, нашли 6 июля под Киевом. Женщина погибла от двух огнестрельных ранений в голову.

Впоследствии в ГПСУ сообщили, что подозреваемая в совершении резонансного преступления в Княжестве Монако въехала в Украину законным путем через один из пунктов пропуска. В ведомстве подчеркнули, что во время прохождения пограничного контроля не было никаких оснований для отказа во въезде.

Украинский олигарх Вадим Ермолаев вышел из комы после покушения на него в Монако. Сейчас он находится в больнице Марселя, и врачи оценивают его состояние как обнадеживающее. В то же время женщина, которая была с ним во время взрыва, продолжает бороться за жизнь. Ей уже ампутировали обе ноги. Медики также сообщают о риске потери зрения, слуха и даже способности говорить. Ее жизнь, как и раньше, находится под угрозой.

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