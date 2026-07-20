В Познани жестоко избили 60-летнего поляка, который заступился за украинца в трамвае: пострадавший частично потерял память

В Польше, в городе Познань , 60-летний мужчина стал жертвой жестокого избиения. Это произошло после того, как мужчина заступился за украинского парня, которого оскорбляли в трамвае. Пострадавший получил травмы и частичную потерю памяти. Правоохранители уже изъяли записи камер наблюдения и устанавливают личности нападавших.

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Пресс-секретарь полиции Великопольского воеводства Анджей Боровяка уверяет, что расследование продолжается, а следователи работают над идентификацией трёх мужчин, сбежавших с места происшествия. Об инциденте сообщает польское издание Rzeczpospolita.

Инцидент произошел вечером в пятницу. Во время поездки на трамвае трое мужчин начали выкрикивать оскорбления в адрес украинского парня. Один из пассажиров — 60-летний поляк — вмешался, пытаясь пресечь словесные нападки.

После этого агрессия нападающих переключилась на самого мужчину. Когда все вышли на остановке на улице Курпинского, между ними возникла потасовка, переросшая в жестокое избиение.

На следующий день пострадавший вместе с женой обратился в полицию. Из-за полученных травм у мужчины наблюдается частичная потеря памяти.

Полицейские уже опросили свидетелей, изъяли записи камер видеонаблюдения с остановки, где произошло нападение, а также сообщили, что записи с камер в трамвае планируют приобщить к материалам дела. В настоящее время продолжается установление личностей всех причастных к избиению.

Этот случай произошёл на фоне роста числа преступлений, совершённых на почве ненависти в Польше. В 2025 году правоохранительные органы зафиксировали около 1200 таких правонарушений против 760 годом ранее, что свидетельствует о росте более чем на 30%.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в польском Плоцке взрослый мужчина напал на 15-летнего украинца и его подругу из-за того, что они разговаривали на украинском языке в городском автобусе. Нападавший ударил подростка и вытолкнул обоих подростков из салона общественного транспорта.

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