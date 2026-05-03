В Португалии выставили на продажу легендарный 100-летний замок, который превратился в пустырь. Фото

В центральной Португалии выставлен на продажу по цене всего в 1,35 миллиона евро заброшенный дворец, который разрушался в течение последних трех десятилетий. Это Palacete do Jardim, расположенный в городе Ковильян. В 2022 году этот дворец был официально признан властями страны памятником общественного интереса за его архитектурное и культурное значение.

Об этом пишет британский таблоид Daily Мail. Обращая внимание на то, что количество граждан Британии, которые перебрались жить в Португалию, за последнее десятилетие утроилось, издание предлагает британцам приобрести эту недвижимость.

Дворец был заказан в 1915 году и за пять лет построен семьей Жозефа Бугона, бельгийского бизнесмена, который владел фабрикой в Ковильяне во время промышленного бума города. Однако семья Бугонов прожила в резиденции всего несколько лет.

Позже дворец использовала местная власть в качестве административного здания. В частности, в здании размещались филиалы Трудового суда страны и INATEL – правительственной организации по поддержке культурных мероприятий и спортивных инициатив.

Но несмотря на то, что дворец считается одним из самых характерных образцов архитектуры модерна в Португалии, он пустует последние 30 лет и сейчас нуждается в капитальной реставрации.

Дворец площадью в 850 квадратных метров расположен на участке (с которым и продается) в более чем 10 тыс. квадратных метров. В здании ряд больших и маленьких залов, есть девять спален, шесть ванных комнат, и несколько балконов и веранд, включая одну смотровую площадку.

Хотя по всему зданию есть очевидные признаки разрушения, значительная часть его первоначального интерьера, с богато украшенными деревянными панелями, фресками и изысканными деталями, все еще сохраняется. А снаружи фасад украшен картинами на природные мотивы, причем они изготовлены из гранита, кованого железа, керамики и мрамора.

Ковильян всегда славился шерстяной и текстильной промышленностью. Собственно, и Жозеф Бугон имел здесь именно текстильную фабрику. А сегодня это еще "город с оживленным университетским центром", привлекающий туристов "идеальными местами для катания на лыжах зимой или пеших прогулок летом", отмечает британский таблоид.

Среди других культурных достопримечательностей в Ковильяне есть Музей сакрального искусства, пешеходный мост Карпинтейра, а также множество панорамных смотровых площадок.

