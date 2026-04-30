От пригорода Нью-Йорка до "однушки" в Киеве: сколько стоят дома возле столицы и где самые дешевые

Дома под Киевом в радиусе 50 км выросли в цене и стоят сейчас от $150 тыс. до $900 тыс, в премиальных локациях цены сопоставимы с пригородами Нью-Йорка, тогда как в более доступных, как однокомнатная квартира в Киеве. Самые дорогие направления – Козин и Плюты, а самые дешевые – Гнедин и несколько близлежащих сел с ценами от $150-165 тыс.

Об этом говорится в аналитике профильного портала по недвижимости. Самые дорогие локации традиционно сосредоточены к югу от столицы. Абсолютным лидером остается Козин, где медианная цена дома достигает 900 тысяч долларов.

Несколько ниже, но также в премиальном сегменте – Плюты с показателем около 870 тысяч долларов. Такие цены сопоставимы с пригородами ведущих европейских столиц. Например, в Лондон средняя стоимость дома в пригороде составляет 600-800 тысяч долларов, в Париже около 400-650 тысяч, а в Лиссабоне в престижных районах цены могут превышать 800 тысяч долларов.

К элитному сегменту также относятся Лебедевка (около 650 тысяч долларов) и Лесники (примерно 600 тысяч). Спрос здесь формируют покупатели, которые ищут большие дома с качественной застройкой, приватностью и близостью к природе.

Значительная часть пригородов Киева остается в среднем ценовом диапазоне. Так, в Ходосовке дом стоит в среднем 418 тысяч долларов, в Романкове – 370 тысяч, в Новых Безрадичах – 309 тысяч, а в Крушинке примерно 250 тысяч.

Еще более низкие цены можно найти в более доступных направлениях. Например, в Горе медианная цена составляет около 190 тысяч долларов, в Дмитровке и Иванковичах примерно по 185 тысяч, а в Петропавловской Борщаговке около 179 тысяч.

В Вышгороде цена опускается до 163 тысяч долларов, а в Гатном, Крюковщине и Софиевской Борщаговке до 160 тысяч. Самые доступные предложения зафиксированы в Гнедине от 150 тысяч долларов, а также в Хотяновке, Осещине и Стоянке.

Интересно, что в большинстве случаев речь идет о домах площадью 120-160 квадратных метров. По цене они часто сопоставимы с трехкомнатными квартирами в Киеве, но предлагают значительно больше пространства и приватности.

По словам представительницы агентства Людмилы Кирюхиной, пригороды Киева фактически состоят из нескольких различных рынков, которые существенно отличаются между собой. На стоимость влияют не только географическое расположение, но и площадь дома, качество застройки, уровень инфраструктуры и общая привлекательность локации.

Дополнительную ясность дают показатели цены за квадратный метр и средней площади дома. Именно они позволяют понять, высокая ли общая стоимость обусловлена большим метражом или действительно более дорогой недвижимостью как таковой.

