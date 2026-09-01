В попытке поджога завода по производству БПЛА в Словакии обнаружили российский след: на чем прокололись диверсанты

К попытке поджога завода по производству БПЛА в Словакии может быть причастна Россия. Ответственность за атаку на украинского производителя дронов Skyeton взяла на себя малоизвестная "антивоенная" группа, а журналисты-расследователи обнаружили признаки её российского происхождения.

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На это указывает ряд маркеров. Каких именно – рассказало независимое издание The Insider.

Российский след в попытке диверсии на производстве дронов в Словакии

Ответственность за попытку поджога завода по производству дронов украинской компании Skyeton в словацком городе Прешов в августе взяла на себя малоизвестная "антивоенная" группа Global Citizens Against War 1984 (GCAW1984).

В GCAW1984 заявляют о себе как о "международном антивоенном движении", которое якобы "не связано ни с одним государством" и выступает против милитаризации независимо от того, в какой стране эта "милитаризация" происходит.

В своем меморандуме эти "пацифисты" назвали компании, производящие оружие, используемое в военных конфликтах, "законными целями" и пригрозили дальнейшими актами саботажа, в частности, на американо-израильском заводе по производству ракет, открытие которого запланировано в Германии.

Однако следователи обнаружили признаки того, что "международное" и "не связанное ни с одним государством" движение на самом деле, по всей вероятности, имеет российское происхождение.

В частности, в The Insider утверждают, что родным языком автора "манифеста" GCAW1984 является русский, в тексте встречаются многочисленные кальки с русского языка.

Еще одно доказательство того, что русский язык является родным для тех, кто стоит за GCAW1984, обнаружено в аккаунте группы в Instagram. Страница ведётся на английском, однако журналисты обнаружили две сохраненные коллекции историй с одинаковым русским названием ("Актуальное"). После переключения на английский язык интерфейса этой социальной сети название осталось неизменным.

"То есть слово "Актуальное" было введено на русском языке кем-то, кто управлял аккаунтом", – пояснили в The Insider.

Еще несколько следов обнаружены в исходном коде веб-сайта.

Сайт был создан с помощью Hostinger AI Builder, а код страницы содержит тег generator: Hostinger AI Builder.

"Код свидетельствует о том, что для создания сайта использовался готовый шаблон, который не был полностью настроен для GCAW1984. Его конфигурация по-прежнему содержит название шаблона "бюллетень", – добавили журналисты.

Еще одну интересную деталь они заметили в форматировании текста на сайте. Основным шрифтом страницы является Poppins, но в разделе "О нас" в цитате из романа Джорджа Оруэлла "1984", как утверждает The Insider, небольшой фрагмент имеет другое форматирование: font-family: "YS Text", -apple-system, BlinkMacSystemFont, Arial, Helvetica, "Arial Unicode MS", sans-serif.

""YS Text" – это собственный шрифт российского поискового гиганта "Яндекс". Поскольку шрифт больше не используется в дизайне веб-сайта GCAW1984 и отображается только в отдельном фрагменте текста, его, возможно, перенесли в редактор вместе с форматированием, скопированным из другого источника", – отметили исследователи.

Да и сама упомянутая цитата Орвелла указывает на возможный русскоязычный источник: эта цитата взята не из англоязычного оригинала.

Фразу, которую в GCAW1984 выбрали в качестве лозунга, автор написал так: Being in a minority, even a minority of one, did not make you mad (дословно: "Быть в меньшинстве, даже в меньшинстве из одного человека, не делало тебя сумасшедшим").

Но на сайте эта цитата выглядит иначе: Just because you're in the minority, or even in the singular, doesn't mean you're crazy (дословно: То, что ты в меньшинстве, или даже в единственном числе, не означает, что ты сумасшедший).

Конструкцию "even in the singular" исследователи назвали нетипичной для английского языка, если речь идет о человеке. Однако именно так выглядел бы перевод версии цитаты Оруэлла, широко распространённой в русскоязычных источниках.

"Авторы GCAW1984, цитируя англоязычный роман с англоязычного веб-сайта, очевидно, не использовали оригинальный английский текст, а вместо этого перевели его русскую версию обратно на английский", – отмечает The Insider.

Между тем словацкое издание Aktuality.sk обнаружило несоответствия в биографиях членов организации, опубликованных на веб-сайте

В разделе "Команда", отмечает издание, указаны лишь два человека – гражданин Польши Роберт Левановский и гражданин Сербии Стефан Илич.

О Левановском указано, что его призвали в польскую армию в 2007 году, и он прослужил два года, хотя обязательная военная служба в Польше в то время, как напомнили журналисты, длилась девять месяцев.

Авторы сайта также утверждают, что он учился в Польской академии национальной обороны и участвовал в гуманитарных миссиях в Ираке, Йемене, Сирии, Сомали и Южном Судане. Однако The Insider не смог найти независимых доказательств, подтверждающих такую деятельность. Сайт организации объясняет это тем, что Левановский намеренно "старается не афишировать свою деятельность" и предпочитает "оставаться в тени".

Биография Ильича описана с такими же подробностями. Согласно сайту, он родился в городе Ниш и потерял мать, когда Сербию бомбили силы НАТО в 1999 году.

Илич, как утверждается на сайте организации, получил медицинское образование, а с 2011 года якобы работал в Сирии и других странах Ближнего Востока "в рамках гуманитарной миссии ООН". Затем он якобы работал анестезиологом в крупной больнице в Германии, одновременно изучая политологию в Свободном университете Берлина. В конце 2025 года его якобы уволили за участие в протестах против увеличения военных расходов и "агрессивной политики расширения НАТО на восток", после чего он вернулся в Сербию из-за неназванных угроз. The Insider также пока не нашёл независимого подтверждения этой биографии.

"Интересно, что и Левановский, и Илич названы в честь футболистов — одного поляка и одного серба. Однако фамилия польского футболиста была несколько изменена, поскольку неизвестные "пацифисты" удалили букву "д" из фамилии Левандовский", – резюмировали в The Insider.

Что известно о попытке диверсии на заводе Skyeton

О том, что словацким правоохранителям удалось предотвратить запланированный поджог производства беспилотных систем, в полиции Словакии сообщили 25 августа.

Тогда же стало известно о задержании трёх иностранцев, подозреваемых в попытке диверсии: украинца и двух граждан Латвии

Двое злоумышленников были задержаны в Словакии, они находятся под стражей.

Еще одного задержали на территории Германии по европейскому ордеру, продолжается подготовка к его экстрадиции

По данным словацкой полиции, в момент, когда должно было произойти нападение, на предприятии могли находиться около 70 работников. Если бы злоумышленникам удалось осуществить задуманное, на предприятии возник бы масштабный пожар со значительными материальными убытками и человеческими жертвами.

Стоимость имущества в производственном цехе, по предварительным оценкам, достигает десятков миллионов евро. В то же время благодаря вмешательству правоохранителей предприятие не понесло повреждений, а люди не пострадали.

В официальном сообщении не указывалось, на какого именно производителя нацелились диверсанты. Однако впоследствии стало известно: речь идет об украинском производителе дронов Skyeton.

В полиции отметили, что во время рейда правоохранители обнаружили зажигательную смесь и план нападения на объект с помощью беспилотников.

Также словацкие правоохранители заявили, что подозреваемые действовали по указанию, однако заказчика не указали. Впрочем, в компании Skyeton сразу предположили, что за нападением может стоять РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, 31 августа в Польше произошел пожар на заводе по производству дронов. Камеры наблюдения ночью, когда произошло возгорание, зафиксировали на территории предприятия неизвестного мужчину с закрытым лицом.

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