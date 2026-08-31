В Польше произошел пожар на заводе по производству дронов, подозревают поджог: что зафиксировали камеры

Около полуночи в ночь на 31 августа в Польше вспыхнул пожар на заводе по производству беспилотников. В результате возгорания никто не пострадал, правоохранительные органы предполагают, что это был поджог.

Видео дня

Камеры видеонаблюдения зафиксировали мужчину в маске на территории завода, а неподалеку обнаружены одежда и рюкзак. Подробности собрало польское Radio ZET.

Что известно о пожаре

О пожаре на территории завода по производству дронов в Скаржиско-Каменной сообщили в местной полиции.

"Сегодня, около полуночи, оператор охранной компании сообщил правоохранительным органам о срабатывании сигнализации на территории частной компании. Сообщение касалось здания, расположенного рядом со складом, где хранились электронные компоненты. По прибытии было подтверждено, что внутри здания возник пожар. После тушения пожара полиция охраняла место происшествия и приступила к детальному расследованию для выяснения обстоятельств инцидента. Полицейские проводят осмотр, обеспечивают сбор доказательств и устанавливают ход событий, приведших к пожару. Сегодня на месте также будет эксперт по пожарной безопасности, заключение которого поможет определить причину пожара", – говорится в сообщении.

Правоохранители добавили, что в результате пожара никто не пострадал (предприятие ночью не работало). Огнем повреждено одно из помещений.

Между тем в Radio ZET отмечают, что горели склад и производственный цех производителя БПЛА.

Огонь в течение двух часов тушили пять пожарных бригад.

В управлении полиции в Скаржиско-Каменной журналистам сообщили, что среди версий возникновения пожара рассматривают и возможный поджог.

"Мы всегда рассматриваем все версии в таких случаях", – сказали там.

Польский журналист Якуб Вех сообщал, чтопожар, вероятно, произошел на объекте компании WB Electronics.

По данным "Милитарного", завод выпускает насосные системы для беспилотных летательных аппаратов и наземных роботизированных комплексов.

Компания WB Electronics является головным предприятием и основой крупнейшего частного польского оборонного холдинга WB Group. Предприятия конгломерата производят разведывательные беспилотники FlyEye и FT-5, а также ударные дроны Warmate и Gladius.

Точные размеры ущерба ещё устанавливаются.

На заводе ночью находился неизвестный?

На мостике также работали сотрудники Агентства внутренней безопасности (Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ABW).

"Сотрудники ABW работают над тем, чтобы тщательно выяснить, является ли это актом саботажа", – сказал TVN24 Яцек Добжинский, пресс-секретарь министра-координатора специальных служб.

По неофициальной информации, предоставленной Onet, на записях камер наблюдения виден мужчина в маске на территории завода. Рядом с заводом были найдены рюкзак и свитер, и на место происшествия, среди прочего, были направлены полиция, полицейские, кинолог со служебной собакой и дрон с тепловизионной камерой.

Как сообщал OBOZ.UA, стали известны новые подробности попытки поджога на заводе-производителе дронов в Словакии. Эта атака была направлена против Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!