В Словакии полиция предотвратила поджог завода по производству БПЛА: что известно

В Словакии правоохранительные органы предотвратили запланированный поджог производственного предприятия. Целью нападения был завод по производству беспилотных систем навостоке страны. По подозрению в подготовке диверсии задержали троих иностранцев.

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Об этом сообщила полиция Словацкой Республики. По данным полиции, о подготовке атаки стало известно благодаря информации Словацкой информационной службы и военной разведки.

Правоохранители установили причастных к подготовке поджога лиц, после чего произвели задержание. Двух подозреваемых задержали в Словакии, еще одного — на территории Германии по европейскому ордеру.

Что изъяли у подозреваемых

В ходе операции полиция изъяла значительное количество зажигательной смеси. По предварительным выводам экспертов, она состояла из бензина и полистирола. В полиции отметили, что такую смесь обычно называют напалмом.

Правоохранители также обнаружили инструменты, мобильные телефоны, экшн-камеру и рукописный план объекта. По версии следствия, эти предметы могли использоваться при подготовке запланированного поджога.

Полиция не раскрыла название предприятия, которое должно было стать целью, а также его точное местонахождение.

Полиция предотвратила значительные человеческие жертвы

По данным словацкой полиции, в момент, когда должно было произойти нападение,на предприятии могли находиться около 70 работников. В случае реализации плана это привело бы к масштабному пожару, человеческим жертвам и могло бы вызвать значительный материальный ущерб.

Стоимость имущества в производственном цехе, по предварительным оценкам, достигает десятков миллионов евро. В то же время благодаря вмешательству правоохранителей предприятие не понесло повреждений, а люди не пострадали.

Трем иностранцам предъявили обвинения

Словацкие следователи предъявили троим подозреваемым обвинение в подготовке особо тяжкого преступления, связанного с созданием общей опасности. По версии следствия, подозреваемые действовали совместно и выполняли заказ.

Двое задержанных находятся в Словакии, в отношении их следователи ходатайствовали об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Третий подозреваемый был задержан в Германии на основании европейского ордера на арест, который словацкие власти оформили в ускоренном порядке.

Полиция Словакии не сообщила, кто именно мог быть заказчиком поджога. Национальность обвиняемых также публично не раскрывается. Поэтому оснований связывать подготовку нападения с какой-либо конкретной страной пока нет.

Расследование обстоятельств подготовки диверсии продолжается.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия развернула новую волну диверсий на европейских предприятиях оборонной промышленности, поставляющих вооружение Украине. Кремль привлекает к атакам членов местных криминальных группировок, пытаясь проверить готовность НАТО к реагированию.

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