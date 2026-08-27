Атака была направлена против Украины: новые подробности попытки поджога на заводе производителя дронов в Словакии

Поджог, спланированный тремя подозреваемыми в словацком Прешове, был направлен против завода украинского производителя дронов Skyeton. Словацкой полиции удалось задержать трех человек, среди которых есть украинец.

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Об этом сообщает агентство Reuters. Двое других задержанных являются гражданами Латвии.

Что известно

Как сообщается, одного из латвийцев задержали в Гамбурге, в настоящее время продолжается процедура его экстрадиции. Двух других подозреваемых, в том числе украинца, задержали непосредственно в Словакии. Обоих словацкий суд поместил под стражу.

В полиции отметили, что во время рейда они обнаружили зажигательную смесь и план нападения на объект с помощью дронов. Также словацкие правоохранители заявили, что подозреваемые действовали по указанию, однако заказчика не указали. Впрочем, в компании Skyeton отметили, что за нападением может стоять РФ.

"Недавнее нападение на наш объект в Словакии – это еще одно доказательство того, что украинские производители оборонной промышленности стали настоящей занозой в глазу россиян, и что мы на правильном пути", – отметили в компании.

Компания Skyeton, основанная в Украине, утверждает, что производит дроны для гражданского и военного использования в Украине и других странах.

В то же время группа, называющая себя "Глобальные граждане против войны 1984", взяла на себя ответственность в заявлении, направленном Reuters, и потребовала освобождения двух подозреваемых. Министерство внутренних дел Словакии отказалось комментировать это заявление.

Напомним, в Словакии правоохранители предотвратили запланированный поджог предприятия по производству беспилотных систем на востоке страны. По данным полиции, о подготовке атаки стало известно благодаря информации Словацкой информационной службы и военной разведки.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия начала новую волну диверсийна европейских предприятиях оборонной промышленности, поставляющих вооружение Украине. Кремль привлекает к атакам членов местных криминальных группировок, пытаясь проверить готовность НАТО к реагированию.

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