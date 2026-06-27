В Польше задержали украинца, который «угрожал» Навроцкому: что известно

В Польше задержали гражданина Украины, которого подозревают в угрозах в адрес президента страны Кароля Навроцкого. Инцидент произошел после публикации сообщений в интернете, которые привлекли внимание правоохранительных органов.

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В настоящее время мужчина находится в распоряжении прокуратуры, которая изучает материалы дела. Об этом сообщает Polsat News.

Что известно

По информации полиции города Зелена-Гура, речь идет о 36-летнем гражданине Украины. Правоохранители получили материалы с интернет-перепиской, в которой, вероятно, содержались угрозы в адрес Кароля Навроцкого.

После получения информации сотрудники криминальной полиции оперативно установили местонахождение подозреваемого и произвели его задержание. По словам представителей полиции, мужчина публично высказывал угрозы в сети.

Задержанного доставили в прокуратуру в субботу, где в настоящее время продолжается анализ собранных материалов. Ожидается , что ему могут официально предъявить обвинения, связанные с оскорблением конституционного органа Республики Польша и угрозами в адрес главы государства.

Согласно польскому законодательству, такие действия квалифицируются как нарушение статьи 226 Уголовного кодекса. Она предусматривает наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до двух лет.

В настоящее время продолжаются процессуальные действия, а окончательное решение в отношении подозреваемого должна принять прокуратура.

Как сообщал OBOZ.UA, 19 июня стало известно, что Навроцкий все-таки лишил Зеленского ордена Белого Орла. Он заявил, что решение "не направлено против украинского народа".

Глава польского правительства Дональд Туск, комментируя решение Навроцкого, заявил, что конфликт между Польшей и Украиной радует российского диктатора Владимира Путина и "шокирует наших союзников". Он также напомнил, что "линия фронта пролегает в другом месте", а не на польско-украинской границе.

О том, что Навроцкий хочет лишить Зеленского ордена, стало известно в конце мая. Причиной послужило присвоение украинским президентом почетного названия "Герои УПА" подразделению ССО.

Показательно, что за три года до прихода к власти Навроцкий признавал право Украины самостоятельно определять своих национальных героев. Он упоминал, что такими для украинцев являются лидеры ОУН и УПА Степан Бандера и Роман Шухевич – и, хотя Польше это и не нравится, по словам Навроцкого, точно не поляки должны определять, как будут называться улицы в украинских городах.

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