"Бандера и Шухевич — герои": Навроцкому напомнили о спорных заявлениях до прихода к власти

Президент Польши Кароль Навроцкий лишил своего украинского коллегу Владимира Зеленского врученной ему ранее высокой награды — ордена Белого Орла. Причиной стало решение главы государства о присвоении почетного названия "Героев УПА" одному из украинских воинских подразделений, что, по мнению польского лидера, недопустимо в контексте исторических событий почти столетней давности на Волыни.

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Однако Навроцкий, который сейчас готов из-за чествования Украиной своих героев пойти на обострение отношений с соседним государством, ещё три года назад не имел ничего ни против Степана Бандеры, ни против Романа Шухевича. О его заявлении, сделанном в 2023 году, напомнили в ZN.UA.

Что говорил Навроцкий три года назад

В 2023-м — году, когда тогдашний президент Польши Анджей Дуда вручал Зеленскому высокую награду – тогда еще глава Института национальной памяти Польши Кароль Навроцкий считал недопустимым вмешиваться во внутренние дела Украины из-за разных взглядов на исторические события.

Он не видел ничего крамольного и в том, что украинцы могут считать национальными героями представителей украинского освободительного движения Степана Бандеру и Романа Шухевича, к которым у поляков – совершенно противоположное отношение.

"Признаю, что украинцы имеют право сами выбирать своих героев. Если для них героями являются Степан Бандера или Роман Шухевич, то поляки не будут определять, в честь кого называть украинские улицы. Это вопрос, по поводу которого я, как глава Института национальной памяти Польши, конечно, не выдвигаю никаких претензий", — говорил тогда Навроцкий.

Однако вместе со сменой должности действующий президент Польши изменил и это свое убеждение. Теперь Навроцкий намекает, что из-за того, как украинцы называют свои улицы и свои воинские подразделения, Варшава может начать препятствовать вступлению Украины в ЕС.

"Президент Зеленский доказал, что Украина в ментальном смысле, в вопросе прославления бандитов, убийц из Украинской повстанческой армии, не готова быть частью европейской семьи", – сказал польский президент.

Сейчас он считает допустимым портить отношения с соседней страной (которая, при желании, также могла бы выдвинуть Польше немало претензий в связи с событиями прошлого) из-за того, что украинцы реализуют то свое право, которое Навроцкий ещё три года назад признавал. Что наводит на размышления о том, насколько нынешний скандал обусловлен давними историческими обидами, а насколько – сегодняшними электоральными интересами политической силы, которую представляет действующий польский президент.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне стало известно, что Навроцкий все-таки лишил Зеленского ордена Белого Орла. Он заявил, что решение "не направлено против украинского народа".

Глава польского правительства Дональд Туск, комментируя решение Навроцкого, заявил, что конфликт между Польшей и Украиной радует российского диктатора Владимира Путина и "шокирует наших союзников". Он также напомнил, что "линия фронта пролегает в другом месте", а не по польско-украинской границе.

О том, что Навроцкий хочет лишить Зеленского ордена, стало известно в конце мая. Причиной послужило присвоение украинским президентом почетного названия "Герои УПА" подразделению ССО.

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