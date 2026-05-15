В Польше впервые признали однополый брак: его заключили за границей 8 лет назад

Варшава признала первый в Польше однополый брак, что стало историческим прорывом в обеспечении прав ЛГБТ+ в стране. Якуба Купряка-Трояна и Матеуша Трояна, которые официально поженились в Берлине в 2018 году, записали в польский реестр актов гражданского состояния как супругов.

Якуб и Матеуш более семи лет "боролись за свои права" в высших судах Брюсселя и Варшавы, отмечает польский вещатель. Изменения наступили – состоялась первая запись, но их будет еще больше, цитирует TVP адвокатов пары.

Еще в марте высший административный суд Польши обязал ЗАГС Варшавы зарегистрировать указанный брак, "закладывая правовую основу для первого в истории Польши однополого брака", сообщает вещатель.

Решение польских судей основывалось на заявлении Высшего суда Европейского Союза от ноября 2025 года. В частности, суд ЕС заявил, что государства-члены блока должны признавать однополые браки, юридически заключенные в других странах-членах.

"Мы очень рады. Это очень важно. Наши клиенты победили. Изменения наступили. Сегодня состоялась первая запись, но их будет еще больше", – цитирует TVP Артура Кулу, одного из юристов пары.

По словам адвоката, юридическая фирма, в которой он работает, уже работает с десятками пар ЛГБТ+, "заинтересованных в признании своих иностранных свидетельств о браке".

