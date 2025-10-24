В Польше трех украинцев бросили за решетку за диверсии в пользу России: подробности дела

Трех граждан Украины осудили в Польше за участие в диверсионно-террористической группе, действовавшей в пользу России. Приговор вынес Окружной суд 18 сентября 2025 года. Преступники участвовали в поджогах крупных объектов в странах ЕС, среди которых Польша, Литва и Латвия.

По данным польской Прокуратуры Краевой, Павел Т. получил 5 лет и 6 месяцев лишения свободы, Сергей Р. – 2 года и 6 месяцев, Владислав Ю. – 1 год и 4 месяца. Приговор пока не вступил в силу, один из подсудимых уже обратился с запросом о его обосновании.

Акт обвинения против этих лиц подали еще 25 апреля 2025 года после масштабного расследования, которым занимался Мазовецкий отдел по делам организованной преступности и коррупции. Все трое фигурантов действовали в составе международной группы, которая планировала и осуществляла диверсии в Польше, Литве, Латвии, Украине и России.

Координация и связи

Следствие установило, что злоумышленники действовали под руководством Сергея Чалого – организатора диверсий, который координировал операции на территории Польши, Литвы и других государств ЕС. Он находится в международном розыске: объявлен по европейскому ордеру на арест и "красной ноте" Интерпола.

Сергей Р. и Павел Т. помогали Чалому избежать наказания после поджогов магазинов IKEA в Вильнюсе и торгового зала Marywilska 44 в Варшаве. Они организовали ему проживание в варшавском отеле, купили авиабилеты, помогли пересечь границу через Чехию и оплатили отель в Австрии, чтобы он мог исчезнуть из поля зрения полиции.

Как действовала группа

Польские прокуроры доказали, что члены группировки выполняли прямые задания российской разведки. Их цель – дестабилизировать ситуацию в странах ЕС через поджоги крупных объектов.

В апреле–мае 2024 года диверсанты подожгли магазины OBI в Варшаве, IKEA в Вильнюсе и торговый центр Marywilska 44. Также они готовили поджог IKEA в Риге. Для этого изготавливали самодельные зажигательные устройства, которые могли активироваться дистанционно.

Один из участников, Даниил Б., выполнял роль связного и видеооператора: он должен был зафиксировать пожары и передать видео российским кураторам для распространения на пропагандистских сайтах.

Сеть исполнителей

Следствие установило, что в диверсионную сеть входили еще несколько граждан Украины и России. В частности, Даниил Б. и Александр Г. занимались разведкой объектов в Литве, определяли места для установки зажигательных устройств и готовили видеоотчеты для своих руководителей – Александра В. и Сергея Чалого.

8 мая 2024 года они собрали взрывные устройства, которые вызвали пожар в IKEA в Вильнюсе. На следующий день злоумышленники приехали в Варшаву, где Даниил Б. получил новое задание – снять масштабный пожар в торговом центре Marywilska 44, произошедший 12 мая. Это видео позже попало в российские пропагандистские Telegram-каналы.

Доказательства и последствия

Прокуроры отмечают, что пожар на Marywilskiej 44 был не случайным – это был умышленный поджог, совершенный членами группы, которая действовала по заказу российской разведки. Хотя непосредственные исполнители поджога пока не установлены, доказательства указывают на координацию действий с территории РФ.

Польские спецслужбы уже передали материалы дела в другие страны ЕС. В частности, расследование продолжают в Литве, Латвии и Чехии, где, по информации следователей, участники сети также планировали акции саботажа против логистических и торговых объектов.

