В Варшаве блогер из Украины попал в ДТП на авто за 11 млн и пытался скрыться с места: на момент аварии был нетрезв. Фото

В Варшаве блогер из Украины попал в ДТП на авто за 11 млн и пытался скрыться с места: на момент аварии был нетрезв.
В воскресенье, 19 октября, около трех часов ночи пьяный украинец на дорогой машине устроил ДТП в Польше. Авария произошла в центре Варшавы: на Аллеях Иерусалимских вблизи улицы Познанской Mercedes врезался в Toyota с пассажирами.
Об этом сообщил польский портал Miejski Reporter. По информации издания, виновником аварии оказался 32-летний украинец.
Детали аварии
Нетрезвый гражданин Украины за рулем автомобиля Mercedes за 11,45 млн гривен,перед пешеходным переходом влетел сзади в Toyota с пассажирами.
После ДТП водитель Mercedes попытался скрыться, но свидетели аварии бросились вдогонку и после непродолжительного преследования поймали виновника ДТП.
Алкотестер показал у водителя Mercedes 2 промилле, что в 10 раз превышает допустимую норму в Украине (0,2 промилле).
Кто был за рулем
По информации издания "Телеграф", за рулем Mercedes, предварительно, был блогер Олег Кравчук, известный как GAZDA. В сети он называет себя мотиватором молодых организмов, PUBG influencer'ом и просто богатым дядей.
Кроме того, блогер он публикует в сети собственные песни, а клип на последнюю из них он выложил именно из Варшавы. в ролике "Баскетбольный мячик" GAZDA вспоминает свой мерседес и показывает его.
Спорткар Кравчука неоднократно был фоном и в предыдущих его музыкальных клипах.
Что известно о Mercedes-Benz AMG GT, который фигурировал в ДТП
Олег Кравчук врезался в Toyota в Варшаве дорогим спорткаром Mercedes-Benz AMG GT. Цена такого нового авто на открытых площадках стартует от 224 902 долларов США или же 9, 4 млн грн.
Это полноприводный автомобиль, который максимально может разогнаться до 285 км/ч. Время разгона до 100 км/ч — 4,5 секунды.
В базовой комплектации этот спорткар имеет кожано-алькантаровый салон, климат-контроль, бортовой компьютер, круиз-контроль и тому подобное.
