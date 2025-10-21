В Варшаве блогер из Украины попал в ДТП на авто за 11 млн и пытался скрыться с места: на момент аварии был нетрезв. Фото

В воскресенье, 19 октября, около трех часов ночи пьяный украинец на дорогой машине устроил ДТП в Польше. Авария произошла в центре Варшавы: на Аллеях Иерусалимских вблизи улицы Познанской Mercedes врезался в Toyota с пассажирами.

Об этом сообщил польский портал Miejski Reporter. По информации издания, виновником аварии оказался 32-летний украинец.

Детали аварии

Нетрезвый гражданин Украины за рулем автомобиля Mercedes за 11,45 млн гривен,перед пешеходным переходом влетел сзади в Toyota с пассажирами.

После ДТП водитель Mercedes попытался скрыться, но свидетели аварии бросились вдогонку и после непродолжительного преследования поймали виновника ДТП.

Алкотестер показал у водителя Mercedes 2 промилле, что в 10 раз превышает допустимую норму в Украине (0,2 промилле).

Кто был за рулем

По информации издания "Телеграф", за рулем Mercedes, предварительно, был блогер Олег Кравчук, известный как GAZDA. В сети он называет себя мотиватором молодых организмов, PUBG influencer'ом и просто богатым дядей.

Кроме того, блогер он публикует в сети собственные песни, а клип на последнюю из них он выложил именно из Варшавы. в ролике "Баскетбольный мячик" GAZDA вспоминает свой мерседес и показывает его.

Спорткар Кравчука неоднократно был фоном и в предыдущих его музыкальных клипах.

Что известно о Mercedes-Benz AMG GT, который фигурировал в ДТП

Олег Кравчук врезался в Toyota в Варшаве дорогим спорткаром Mercedes-Benz AMG GT. Цена такого нового авто на открытых площадках стартует от 224 902 долларов США или же 9, 4 млн грн.

Это полноприводный автомобиль, который максимально может разогнаться до 285 км/ч. Время разгона до 100 км/ч — 4,5 секунды.

В базовой комплектации этот спорткар имеет кожано-алькантаровый салон, климат-контроль, бортовой компьютер, круиз-контроль и тому подобное.

