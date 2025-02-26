'Я приехал в польский город Львов': кандидат в президенты Польши устроил скандал в Украине. Видео

Кандидат в президенты Польши от правой партии "Конфедерация" Славомир Менцен приехал во Львов и записал видео у памятника Степану Бандере, назвав его "террористом". Мэр Львова Андрей Садовый в ответ назвал Менцена пророссийским политиком и предложил "проявить храбрость и записать видео у Донецкой стелы".

Видео дня

Видео возле памятника Бандере Менцен опубликовал 25 февраля в соцсети X. На нем он и депутат Европарламента от Конфедерации Анна Брилка заявили, что Бандера – "это террорист, который во время Второй Речи Посполитой был приговорен польским судом к смертной казни за убийства поляков".

Менцен также сказал, что Бандера основал ОУН, которая "несет ответственность" за Волынскую трагедию, а люди головы Провода ОУН-Б "убили 100 тысяч поляков".

Брилка со своей стороны добавила, что памятник Бандере в Украине – это "то же, если бы в Германии строили памятники Гитлеру".

"Украина должна как можно быстрее закончить культ Степана Бандеры", – подытожил Менцен.

На видео отреагировал мэр Львова Андрей Садовый. Он назвал Менцена "пророссийским политиком с польским паспортом" и предложил записать видео у стелы на въезде в Донецкую область.

"Пророссийскому политику с польским паспортом Славомиру Менцену стоит проявить храбрость и записать видео возле Донецкой стелы. Может поехать на фронт и поделиться своими мыслями, в том числе с польскими добровольцами. Надо проверить, вообще ли ему разрешен въезд в Украину", – написал Садовый в X.

Менцен в ответ назвал Львов "польским городом" и заявил, что запретит Садовому въезд в Польшу, если станет президентом:

"Я поляк и поехал в красивый и культурный польский город Львов, которому когда-то россияне причинили много вреда. Там я увидел памятник Бандере, культ бандеровских преступников во главе с Шухевичем. Вам должно быть стыдно, что в таком замечательном городе вы соглашаетесь на культ геноцидов, преступников и убийц моих земляков. Вам должны запретить въезд в Польшу. Пожалуйста, поверьте мне, если я выиграю, я срочно позабочусь об этом".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее посол Украины в Польше Василий Бондарь рассказал, что весной в селе Пужники на Тернопольщине начнется эксгумация польских жертв Волынской трагедии. Соответствующие разрешения уже получены. Также продолжается работа по определению других мест в Польше и Украине, где будет проведена эксгумация.

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