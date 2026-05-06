В Польше произошел масштабный лесной пожар: во время борьбы с огнем погиб пилот пожарного самолета

В Польше 5 мая вспыхнул мощный лесной пожар в Люблинском воеводстве. Пламя охватило уже около 250 га леса, на ликвидацию огня кроме пожарных направили солдат.

Видео дня

Во время борьбы со стихией погиб опытный пилот пожарного самолета M18 Dromader. Подробности сообщает польское издание RMF24.

Огонь охватил 250 га леса, погиб пилот пожарного самолета

В тушении лесного пожара вблизи города Казаки Белогорайского уезда в Люблинском воеводстве задействованы несколько сотен специалистов из Государственной пожарной службы, Государственных лесов Польши и полиции. Координирует операции по ликвидации стихийного бедствия команда по управлению кризисными ситуациями.

По состоянию на среду огонь охватил уже до 250 га леса. Ситуация осложняется тем, что пожарным пришлось бороться с верховым пожаром – наиболее разрушительным типом лесного пожара, при котором огонь распространяется кронами деревьев, хвоей и ветками со скоростью до 70 км/ч и более.

"Добраться до этой местности трудно, требуется специализированное оборудование и поддержка с воздуха", – объясняют в RMF24.

К борьбе с огнем привлекли авиацию. И в ночь на среду во время тушения пожара погиб пилот пожарного самолета M18 Dromader. Самолет потерпел крушение, мужчина "погиб мгновенно".

Министр внутренних дел Польши Марцин Кервинский отметил, что погибший пилот был высококвалифицированным и опытным.

Соболезнования родным погибшего выразил также президент Польши Кароль Навроцкий.

"С большой грустью я воспринял известие о смерти пилота, который участвовал в тушении пожара. Выражаю глубочайшие соболезнования семье и близким", – написал он в сети X.

Он также отметил, что на протяжении многих часов сотни пожарных и сотрудников аварийно-спасательных служб мужественно и преданно борются с огнем.

С утра среды к ним присоединились также солдаты территориальных войск, в первую группу вошли "несколько десятков" военнослужащих, о чем ночью сообщил министр обороны Польши. Они провели разведку, чтобы определить правила взаимодействия с пожарными.

Также для тушения пожара задействовали два полицейских вертолета Black Hawk и вертолет Государственных лесов.

"Black Hawk" имеет специальный резервуар для воды объемом 3000 литров. Вертолет будет поддерживать пожаротушение, особенно в труднодоступных районах", – пишет издание.

Уничтожено 100 гектаров леса

По оценкам губернатора Билгорайского уезда Анджея Шарлипа, пожар уничтожил более 100 гектаров леса.

"У нас все еще есть линия пожара длиной примерно 800 метров; мы надеемся, что огонь будет локализован... Более 100 гектаров точно уничтожено... Надеемся, что весь лес не придется вырубать, но значительную его часть точно вырубят и засадят новыми деревьями", сказал он.

Ситуация на месте – стабилизация, но угроза не миновала

Согласно информации, которую ранее предоставил министр Кервинский, ситуация на месте пожара начала стабилизироваться. Распространение огня остановилось, но за территорией все еще ведется наблюдение, а службы экстренной помощи будут продолжать свою работу в течение дня.

В зависимости от того, насколько благоприятными будут погодные условия для тушения пожара, спасатели надеются ликвидировать его до ночи. Проблема заключается в том, что, хотя огонь распространяется медленно, его фронт постоянно движется.

По последним сообщениям, огонь – за около 6 км до ближайших зданий. На месте все еще есть очаги очага, а доступ к фронту огня является трудным.

В свою очередь, министр климата и окружающей среды Паулина Хеннинг-Клоска объявила, что лесные службы проводят аэрофотосъемку ситуации, а затем анализы будут переданы пожарной команде; тепловизионные камеры измеряют температуру лесной подстилки.

Для выявления возможных новых очагов пожаров запланированы полеты дронов.

Из-за пожара и его ликвидации закрыта дорога 849. Службы экстренной помощи призывают жителей быть осторожными и следовать указаниям экстренных служб – в частности, не открывать окна и не выходить без необходимости на улицу из-за сильного задымления.

Как рассказывал OBOZ.UA, на Закарпатье бушует масштабный лесной пожар: привлечены спасатели из нескольких районов. В районе Воловца огонь охватил около 75 га леса, с пламенем борются спасатели, которым помогают местные жители.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!