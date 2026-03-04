В Польше пограничники и полиция задержали более 140 нелегалов: среди них 91 украинец. Фото

В начале марта польские правоохранители провели масштабную операцию во время которой задержали 147 иностранцев, находившихся в стране незаконно. Среди задержанных 91 гражданин Украины.

По данным польской полиции, всего в рамках операции правоохранители задержали 1944 человека, среди которых 147 иностранцев. Кроме украинцев задержали 14 граждан Грузии, восемь белорусов, трех граждан Молдовы, двух россиян и 29 граждан других стран. Кроме того, семь человек задержали на основании Европейских ордеров на арест и "красных сообщений" Интерпола.

Полиция также обнаружила иностранцев, подозреваемых в серьезных преступлениях. Среди них – гражданин Бразилии, которого разыскивали за разбой, и гражданка Беларуси, причастная к участию в организованной преступной группе, которая занималась похищением средств.

Упомянутая выше операция стала первым в 2026 году мероприятием для соблюдения безопасности и контроля над пребыванием иностранцев на территории Польши. Для сравнения, в 2025 году провели три подобные акции, во время которых задержали 4766 человек, среди них 515 иностранцев.

Напомним, Польское Агентство внутренней безопасности задержало гражданина Беларуси, которого подозревают в шпионаже в пользу белорусской военной разведки. Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста на три месяца.

Как сообщал OBOZ.UA, в Португалии арестовали 23-летнего мужчину , который украл в отеле ноутбук и iPad, принадлежавшие НАТО и ВМС Швеции, после чего пытался продать полученные данные с них российскому посольству в Лиссабоне. Генеральная прокуратура предъявила ему обвинение в попытке шпионажа.

