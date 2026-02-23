Проводил разведку: в Польше задержали беларуса, которого подозревают в шпионаже

Польское Агентство внутренней безопасности задержало гражданина Беларуси, которого подозревают в шпионаже в пользу беларуской военной разведки. Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста на три месяца.

Как сообщает RMF24, ссылаясь на заявление представителя Национальной прокуратуры Польши Пшемыслава Новака, задержанного доставили в Мазовецкое отделение Департамента по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Национальной прокуратуры в Варшаве. Прокурор предъявил ему обвинение в шпионаже.

По данным следствия, с июня 2024 года по февраль 2026-го подозреваемый участвовал в деятельности беларуской разведки. Мужчина, вероятно, осуществлял разведку объектов критической инфраструктуры, а также объектов, имеющих значение для обороны Польши и НАТО.

Представитель прокуратуры отметил, что мужчина действовал также на территории Германии и Литвы. Если вину докажут, гражданину Беларуси грозит не менее пяти лет тюрьмы.

