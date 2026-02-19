Намеревался сотрудничать с РФ: в Португалии задержали мужчину, который похитил ноутбук и iPad бойцов НАТО

В Португалии арестовали 23-летнего мужчину, который украл в отеле ноутбук и iPad, принадлежавшие НАТО и ВМС Швеции, после чего пытался продать полученные данные с них российскому посольству в Лиссабоне. Генеральная прокуратура предъявила ему обвинение в попытке шпионажа.

Об этом пишет CNN Portugal. Издание ссылается на информацию генпрокуратуры Португалии.

Охота на секреты НАТО

По данным следствия, инцидент произошел в прошлом году во время международной военной конференции по планированию масштабных военных учений беспилотных систем REP (MUS) 2025. Конференция проходила на военно-морской базе в Алмади близ Лиссабона с участием около 300 человек, в основном военных.

По данным прокуратуры, подозреваемый специально поселился в отеле, где жили военные участники мероприятия.

Там он похитил ноутбук и iPad, принадлежавшие НАТО и шведским военным. Считая, что на устройствах содержится секретная информация, злоумышленник пытался получить доступ к файлам и скопировать их.

Получив доступ к устройствам, мужчина отправился непосредственно в посольство РФ в Лиссабоне, чтобы продать информацию. Однако эта попытка не удалась.

Вымышленная сеть

Во время расследования задержанный пытался запутать правоохранителей. Он заявил, что готов сотрудничать и рассказал историю о том, что якобы является частью большой преступной шпионской организации из 11 человек, в которую якобы входит даже инспектор судебной полиции.

Однако следователи быстро установили, что эта версия была вымышленной и что с помощью этих уловок задержанный пытался отвлечь внимание от себя.

Сейчас 23-летний обвиняемый находится под стражей. Кроме попытки шпионажа, мужчине инкриминируют еще целый ряд преступлений, среди которых три кражи, использование чужих документов, распространение детской порнографии, вождение без прав, ложные показания, клевета и другие преступления.

Как сообщал OBOZ.UA, в Швеции задержали гражданина страны по подозрению в шпионаже в пользу России. По версии следствия, его деятельность могла длиться несколько лет и начаться еще в 2022 году.

