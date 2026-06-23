В Польше подтвердили получение от Зеленского ордена Белого Орла: что с ним будет дальше

В канцелярии президента Польши уже получили орден Белого Орла, который отобрали у президента Украины и Владимир Зеленский отправил его обратно в Варшаву "Новой почтой". Конкретно эту награду не будут передаривать, вместо этого ее отправят на бессрочное хранение в специальное учреждение.

Видео дня

Об этом 22 июня сообщил Рафал Лескевич, пресс-секретарь главы Республики Польша Кароля Навроцкого. В эфире Polsat News чиновник сказал:

"Орден действительно возвращен. Сегодня (в понедельник. – Ред.) мы забрали его в канцелярии президента".

Награда, которая когда-то принадлежала президенту Украины, не будет вручаться повторно другому лицу. Орден будет передан в Бюро наград и номинаций РП.

"Его передают на хранение, где он будет храниться с достоинством и уважением, поскольку это высшая и важнейшая государственная награда Польши. Его больше никому не будут вручать. Срок действия сертификата истекает, поэтому орден и его сертификат передаются на хранение в канцелярию президента", – пояснил пресс-секретарь Навроцкого.

Представитель президента Польши обвинил в конфликте Украину

Журналист спросил у него, может ли польско-украинский конфликт обостриться после решения президента РП.

"Я так не думаю. Кроме того, президент Кароль Навроцкий в своем заявлении, опубликованном канцелярией в пятницу, четко заявил, что лишение ордена Белого Орла не направлено против украинцев, что Россия на самом деле является врагом Украины и всей свободной Европы и свободного мира", – ответил Лешкевич.

Он в очередной раз повторил, что Варшава, однако, "не могла остаться равнодушной к тому факту", что одно из воинских подразделений Сил обороны Украины получило название "преступников УПА".

Журналист еще раз переспросил, удачный ли это момент "для такой драки". Лешкевич обвинил Украину. Мол, "этот вопрос следует задать президенту Владимиру Зеленскому, который спровоцировал этот кризис и теперь стал заложником этой политической ситуации".

Также он заявил, что перед принятием окончательного решения мог состояться разговор между Варшавой и Киевом. По словам пресс-секретаря, ее организовывала украинская сторона, но телефонная беседа так и не состоялась, "потому что Зеленский не хотел разговаривать с Навроцким".

Как писал OBOZ.UA:

– Ранее экс-депутат Сейма Польши Петр Фоглер заявил о возвращении своего ордена Белого Орла президенту Каролю Навроцкому, выразив протест против решения в отношении Владимира Зеленского. Инцидент приобрел политический резонанс и вызвал дискуссии в польском обществе.

– Группа польских журналистов, художников и бывших деятелей демократической оппозиции обнародовала обращение по поводу польско-украинских отношений на фоне дискуссии вокруг присвоения одному из украинских воинских подразделений почетного названия "Героев УПА". Обращение адресовано прежде всего польским политикам – их призвали "не обострять спор с Украиной".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!