В Польше неизвестные срезали крест с украинской церкви: посол выразил 'беспокойство и возмущение'. Фото

Накануне великого христианского праздника Воздвижения Креста Господня в польском городе Легница неизвестные срезали крест с главного купола храма Успения Пресвятой Богородицы Украинской Греко-Католической церкви. Причем это произошло во время XII Гнезненского съезда.

Видео дня

Об инциденте рассказал посол Украины в Польше Василий Боднар. Дипломат также публично обратился к польским правоохранителям.

Что произошло в Легнице

"Хочу выразить свое беспокойство и возмущение украинской общины в Польше. Сегодня, в канун большого христианского праздника, мы узнали о том, что неизвестные лица повредили крышу и срезали крест с главного купола церкви Успения Пресвятой Богородицы УГКЦ в Легнице", – отметил посол.

Василий Боднар также показал, как сейчас выглядит этот храм.

Посольство Украины в Польше срочно направило ноту в министерство иностранных дел Польши. Генеральное консульство Украины во Вроцлаве обратилось к местным правоохранительным органам с требованием принять все необходимые меры для реагирования на преступление и привлечь виновных к ответственности.

"Обращаюсь к правоохранительным органам Польши публично – сделайте все, чтобы этот и все подобные преступления против украинцев и украинства дошли до логического завершения – приговоров суда в соответствии с законодательством Польши", – подчеркнул Боднар.

Почему это важно

Украинский дипломат призвал людей реагировать на антиукраинские тенденции в польском обществе. Он выразил убеждение, что для обоих народов, украинского и польского, повреждение церквей недопустимо ни при каких условиях.

Так храм УГКЦ в Легнице выглядел раньше.

Храм УГКЦ в Легнице был поврежден во время XII Гнезненского съезда, который сейчас проходит при участии предстоятеля Польши и украинского архиепископа Греко-Католической церкви. Это очередная международная экуменическая встреча христиан Центральной и Восточной Европы, которая проходит в польском городе Гнезно.

Нынешнее событие, которое состоялось впервые после семилетнего перерыва, проходит под лозунгом "Отвага мира". Как отмечают сами поляки, "очень печально и опасно, что в это время звучит антиукраинская риторика и происходят такие поступки".

Как сообщал OBOZ.UA, во время Молитвенного завтрака в Сейме Польши, где были представители польского политикума, церквей разных конфессий и религиозных организаций, к собравшимся обратился глава Украинской Греко-Католической церкви, Блаженнейший Святослав. В частности, глава УГКЦ в польском Сейме объяснил, что попытки снова поссорить поляков и украинцев – цель московской пропаганды.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!