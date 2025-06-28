Глава УГКЦ в польском Сейме: Попытки снова поссорить поляков и украинцев — цель и проявления московской пропаганды

27 июня в Сейме Республики Польша состоялся Молитвенный завтрак, в котором приняли участие представители польского политикума, Церквей и религиозных организаций, а также делегация Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций. Делегацию возглавил Отец и Глава Украинской Греко-Католической Церкви Блаженнейший Святослав, который обратился к участникам мероприятия с речью о примирении, солидарности и надежде для Европы.

Видео дня

Об этом сообщается в департаменте информации УГКЦ.

Предстоятель УГКЦ отметил, что это событие уникально, ведь впервые Всеукраинский Совет Церквей встречается с Польским экуменическим советом и впервые приглашен в польский Сейм.

"Сегодня мы являемся участниками беспрецедентной исторической встречи, — сказал Глава УГКЦ. — Мы уважаем нашу власть, наших политиков, но мы не являемся частью государственного аппарата. Мы — голос гражданского общества. Представляя православных, католиков двух обрядов, протестантов, иудеев и мусульман, мы представляем 75% общества Украины", – сказал глава УГКЦ.

Блаженнейший Святослав отметил, что украинские Церкви открыты к диалогу, даже с российскими религиозными организациями, несмотря на их молчание.

"За последние 4 года мы написали несколько десятков писем к подобным институтам в России. Даже за день до полномасштабного вторжения обратились к президенту Путину. Но никакого ответа не получили. Есть ощущение, что в России просто нет религиозной свободы, — сказал он, добавив: — Мы готовы общаться, готовы говорить, готовы быть голосом нашего народа — даже к тому северному агрессору, который сегодня нас уничтожает", – отметил Блаженнейший Святослав.

В контексте паломничества верующих УГКЦ в Рим, которое начнется 28 июня, Блаженнейший Святослав поделился надеждой, которой живет украинский народ: "Мы хотим вернуться в Украину как свидетели надежды. Хотим сказать на весь мир: Украина имеет надежду, и от надежды Украины зависит сегодня судьба и Польши, и Европы, и мира".

Особое внимание Глава УГКЦ обратил на фигуру святого Папы Иоанна Павла II, который ровно 24 года назад — 27 июня 2001 года — в контексте первого визита в Украину во Львове беатифицировал 28 новомучеников коммунизма.

"Сегодня день памяти отца Емельяна Ковча — мученика коммунистического режима. И мы верим, что фигура святого папы Иоанна Павла II является ключом к пониманию современного и будущего украинско-польских отношений", — сказал он.

Предстоятель назвал три главных аспекта духовного завещания папы Иоанна Павла II: примирение, солидарность и объединенная Европа.

"Мы вместе с польским епископатом провозгласили папу Иоанна Павла ІІ патроном украинско-польского примирения", — отметил он, напомнив пророческие слова кардинала Любомира Гузара, который 24 года назад обратился к Святейшему Отцу от имени УГКЦ со словами: "Чтобы ужасное прошлое не отравляло нашу жизнь, мы охотно прощаем тем, кто как-то обидел нас".

Глава УГКЦ также подчеркнул, что сегодня Россия воюет не только ракетами и танками, но и системно пытается разрушить духовные основы Европы, которые заложил святой папа Иоанн Павел II. "Когда кто-то хочет снова поссорить поляков и украинцев, взбудоражить наши раны, то это цель и проявления московской пропаганды. А мы должны выливать на раны наших народов бальзамы. И хотим сейчас снова вам, дорогие братья, сказать: прощаем и просим прощения".

В завершение Блаженнейший Святослав призвал к конкретным шагам поддержки пострадавших от войны. Он напомнил, что в Украине более 4 миллионов внутренне перемещенных лиц и что Церкви заботятся о миллионах украинцев в Польше.

"Мы являемся их пастырями. Нам больно, когда кто-то действительно пытается ударить по образу украинцев в Польше", — сказал он.

Предстоятель также отметил поддержку инициативы эксгумации и надлежащего захоронения жертв украинско-польского противостояния: "Каждый человек имеет право на достойный христианский покой".

Глава УГКЦ выразил надежду, что эта встреча в польском Сейме станет лишь началом новой традиции братского диалога: "Мы еще будем так встречаться, и не только говорить, но и воплощать конкретные дела".