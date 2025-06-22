В Пентагоне заявили, что уничтожили ядерные амбиции Ирана: появились детали атаки

Глава Пентагона Пит Хегсет после американских ударов по ядерным объектам Ирана заявил об "уничтожении иранской ядерной программы". Также он заявил о "возвращении американского сдерживания" и рассыпался в комплиментах в адрес президента США Дональда Трампа.

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По словам Хегсета, действующий президент "стремится к миру", этот же путь должен выбрать и Иран. Такие заявления глава Пентагона сделал в ходе пресс-конференции 22 июня.

Хегсет рассказал, что свою операцию против ядерной программы Ирана американцы назвали "Полуночный молот" – и она привела к тому, что "ядерные амбиции Ирана были уничтожены".

"Многие президенты мечтали нанести последний удар по ядерной программе Ирана, и никто не мог до президента Трампа. Операция, которую запланировал президент Трамп, была смелой и блестящей, показав миру, что американское сдерживание вернулось", – заявил Хегсет.

Глава Пентагона также заверил, что целью американского вмешательства в конфликт было не свержение иранского режима или нанесение вреда иранским войскам или народу. Трамп, по словам Хегсета, "утвердил точечную операцию по нейтрализации угроз, которые представляла ядерная программа" Тегерана. Иран же теперь должен "встать на путь мира".

"Сейчас не прошлая администрация. Президент Трамп сказал: никакой ядерки. Он стремится к миру, и Иран должен выбрать этот путь", – подчеркнул чиновник.

Он также констатировал, что в ходе операции США впервые применили мощные боеприпасы MOP (Massive Ordnance Penetrator).

Завершая свой брифинг в Пентагоне, министр обороны США вновь подчеркнул нежелание перерасти американского вмешательства в Иран в затяжную войну и назвал ночные удары "намеренно ограниченными".

"Я бы просто сказал, как президент указал и четко дал понять, это точно не бессрочное событие", – говорит министр обороны США Пит Гегсет, добавив, что это не ограничивает возможности США реагировать, и они сделают это, если это будет необходимо.

"Самая мощная армия в мире готова защищать наш народ", – резюмировал он.

Напомним, в ночь на 22 июня президент США Дональд Трамп заявил об атаке ВВС США на ядерные объекты Ирана. Американские силы нанесли удары по трем ключевым объектам ядерной программы Тегерана, среди которых и расположенный глубоко под землей объект Фордо: он, по словам Трампа, был полностью уничтожен.

Уже после ударов Трамп пригрозил Тегерану уничтожить и другие ядерные цели, заявив, что "будет либо мир, либо трагедия для Ирана".

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