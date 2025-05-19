В Париже случайно нашли бюст лидера легендарной рок-группы, который похитили с кладбища 37 лет назад. Фото

В Париже случайно обнаружили бюст солиста The Doors Джима Моррисона, который 37 лет назад исчез с его могилы на знаменитом кладбище Пер-Лашез. Скульптуру нашли вовсе не во время поисков.

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Она "всплыла" во время обыска по делу о мошенничестве. Об этом сообщает парижская прокуратура и издание Le Figaro.

"После 35 лет отсутствия был найден бюст Джима Моррисона, похищенный в 1988 году с кладбища Пер-Лашез! В ходе расследования, проведенного Финансовой и антикоррупционной бригадой Управления судебной полиции Префектуры полиции под руководством Парижской прокуратуры, этот культовый символ для поклонников певца был возвращен", – говорится в сообщении.

Скульптуру создал хорватский художник Младен Микулин. Бюст был установлен на могиле музыканта в 1981 году – через десять лет после его смерти. Однако в мае 1988-го скульптура исчезла, и с тех пор о ней ничего не было слышно.

После 37 лет странствий и неизвестности бюст нашли в том же виде, в котором он исчез: с надписями, поврежденным ртом и отломанным носом.

Джим Моррисон, который умер в Париже 3 июля 1971 года в возрасте 27 лет, до сих пор остается культовой фигурой в истории рок-музыки.

Напомним, в Белой Церкви Киевской области матери погибших самостоятельно задержали двух женщин, которые, вероятно, совершали кражи с могил военных. Одна из нарушительниц даже угрожала окружающим.

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