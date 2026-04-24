В Пакистане ожидают возобновления мирных переговоров между США и Ираном – Sky News

В Пакистане рассчитывают на возобновление мирных переговоров между США и Ираном после визита иранского министра иностранных дел Аббаса Арагчи. В Исламабаде рассчитывают на возможный второй раунд диалога между сторонами.

Об этом, ссылаясь на источник в пакистанском правительстве, сообщает Sky News. По данным источника, Аббас Арагчи и небольшая делегация должны прибыть в Исламабад вечером 24 апреля. В то же время американская команда по логистике и безопасности уже находится в пакистанской столице.

Собеседник отметил, что власти Пакистана ожидают проведения второго раунда переговоров между Вашингтоном и Тегераном. Хотя ранее подобные попытки не имели результата.

Иранские медиа уточнили, что поездка Арагчи является частью "регионального турне". В рамках него он посетит также Оман и Москву. По информации агентства Mehr, Арагчи проведет двусторонние консультации и обсудит текущую ситуацию в регионе.

Напомним, ранее Иран отказался участвовать в очередном раунде переговоров с США, которые должны были состояться в среду при посредничестве Пакистана. Решение остается в силе по состоянию на сейчас, несмотря на заявления американской стороны о подготовке к встрече в Исламабаде. Отмечается, что позиция Тегерана не изменилась, а участие в переговорах зависит от выполнения определенных предпосылок.

Впоследствии, по информации The New York Post, источники в Исламабаде сообщили о "положительных посреднических усилиях" во взаимодействии с Тегераном, допуская возобновление мирных переговоров в течение ближайших 36–72 часов. В ответ на вопрос относительно такого развития событий Трамп отметил, что "это возможно".

Также OBOZ.UA сообщал, президента США Дональда Трампа спросили, когда может закончиться война против Ирана. В ответ он заявил, что нет "никаких временных рамок" и спешить некуда, хотя ранее говорил, что конфликт продлится от четырех до шести недель (по состоянию на сейчас он длится уже седьмую неделю).

