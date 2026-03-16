В отличие от предыдущих конфликтов: войну США с Ираном поддерживают менее половины американцев

Война США против Ирана не вызвала всеобщего одобрения среди жителей Соединенных Штатов. В начале этой операции поддержка действий Вашингтона составляла лишь 41% – этот показатель значительно меньше, если сравнивать с общественным мнением во время предыдущих зарубежных конфликтов Америки.

На это обратили внимание журналисты The New York Times. Чтобы сравнение статистики было релевантным, они приняли во внимание исследования, проведенные в первые дни 10 международных конфликтов. Удары по Ирану, которые американская армия начала 28 февраля, оказались на последней строчке этого списка.

Добавим, что в перечне нет войны во Вьетнаме, поскольку в начале конфликта в США не проводились соответствующие опросы общественного мнения.

Сейчас соцопросы показали, что большинство американцев выступают против войны в Иране.

Поддержка колеблется от 27% в исследовании Reuters/Ipsos до 50% в исследовании прореспубликанского Fox News. Значительная вариация свидетельствует о том, что позиция людей все еще формируется, поскольку все больше американцев узнают о проводимых Америкой ударах и их последствиях.

Впрочем, даже самый высокий показатель общественного одобрения этого конфликта намного ниже, чем в начале большинства других, включая Вторую мировую, Корейскую войну, войну в Ираке.

Согласно данным Gallup, в первые дни после нападения на Перл-Харбор и последующего объявления войны Японии 97% населения поддержали этот шаг. А в первые дни после того, как президент Джордж Буш-младший ввел войска в Афганистан, в поддержку высказались 92% американцев.

Хотя война в Ираке в конце концов стала непопулярной, 76% жителей США одобрили решение о начале боевых действий в опросе, проведенном на следующий день после начала конфликта.

"Времена единого национального фронта давно прошли", – отметили в NYT.

