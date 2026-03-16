'Возможно, это произойдет и раньше': министр энергетики США спрогнозировал, когда и как завершится война с Ираном

Министр энергетики США Крис Райт заявил, что война с Ираном может завершиться в течение ближайших нескольких недель. Завершение конфликта возможно даже раньше, но точных гарантий в военное время быть не может.

Видео дня

Крис Райт сделал это заявление в воскресенье в эфире программы This Week на телеканале ABC News. В разговоре с ведущей Мартой Раддацт министр подчеркнул, что боевые действия, по его мнению, продлятся недолго.

"Я думаю, что этот конфликт точно завершится в течение следующих нескольких недель. Возможно, даже раньше, но он завершится в ближайшие недели", – сказал Райт.

Ситуация на рынке топлива

Заявление прозвучало в момент, когда американцы почувствовали резкое подорожание бензина. Одной из главных причин стала ситуация вокруг Ормузского пролива – стратегического морского пути между Персидским заливом и Оманским заливом. Через него проходит примерно пятая часть мировых поставок нефти.

Иран фактически перекрыл этот маршрут. В результате цены на нефть резко выросли, а вместе с ними подскочила и стоимость бензина в США. По данным сервиса GasBuddy, по состоянию на воскресенье средняя цена на топливо в стране выросла на 76 центов за галлон с начала войны.

Райт признал, что американцы чувствуют этот удар по ценам, но назвал ситуацию временной. "В войнах нет никаких гарантий. Это краткосрочная боль, которую нужно пережить, чтобы прийти к значительно лучшему результату", – отметил он.

Возможные шаги США

Министр также напомнил, что нынешние цены на бензин все еще ниже, чем в 2022 году, когда они достигали исторических максимумов во время администрации Джо Байдена. По его словам, нынешнее подорожание связано с событиями, которые могут изменить геополитическую ситуацию в мире.

Ранее Райт предполагал, что Военно-морские силы США могут начать сопровождать нефтяные танкеры через Ормузский пролив. Это могло бы помочь стабилизировать поставки и снизить цены. Однако на момент заявления флот еще не был готов к такой операции.

Накануне президент США Дональд Трамп сообщил в соцсетях, что к разблокированию пролива могут присоединиться военные корабли других стран. Какие именно государства будут участвовать в такой миссии и согласовали ли они совместные действия, пока не уточняется.

Райт лишь отметил, что многие страны Азии зависят от нефти, которая транспортируется через Ормузский пролив. Среди них он назвал Китай, Японию и Южную Корею. По его словам, логично ожидать создания широкой международной коалиции, которая будет работать над восстановлением судоходства.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Дональд Трамп пригрозил нанести более сокрушительный удар по Ирану, если тот будет блокировать поставки нефти через Ормузский пролив. Он добавил, что США "уничтожат легкодоступные цели, что сделает практически невозможным восстановление Ирана".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!