В Омане дроны ударили по коммерческому порту, есть раненый. Видео

Днем 1 марта иранские боевики нанесли удары по коммерческому порту Дукм в Омане. В результате атаки на территории порта поднялся столб дыма.

Видео дня

Удары были нанесены с помощью двух беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает Oman News Agency.

Эскалация на Ближнем Востоке

Источник в службах безопасности сообщил, что коммерческий порт подвергся обстрелу со стороны Ирана. Один из дронов врезался в жилой блок для рабочих, ранив одного из них.

Обломки второго дрона упали в районе, прилегающем к топливным резервуарам. В этом случае жертв и материального ущерба не зафиксировано.

Также местные медиа пишут, что султанат Оман подтверждает свое осуждение этого нападения и заявляет, что предпринимает все необходимые меры для предотвращения любых действий, которые могут угрожать безопасности страны и ее жителей.

Напомним, сторонники иранского правительства утром 1 марта вышли на площади городов в Иране, чтобы продемонстрировать поддержку режима после ликвидации Верховного лидера Ирана Али Хаменеи. В частности, такие митинги состоялись в Тегеране, Исфахане, Урмии, Дехдаште и Мешхеде.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Иране признали гибель Хаменеи и объявили траур. Также в КСИР анонсировали месть США и заявили об ударах по Израилю и 27 американским базам.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!