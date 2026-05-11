В Норвегии шестилетний мальчик нашел меч викингов во время школьной экскурсии. Фото

В Норвегии первоклассник Хенрик Рефснес Мертведт во время школьной экскурсии нашел древний меч, который археологи отнесли к ранней эпохе викингов. Это произошло вблизи городка Браннбу, примерно в 80 километрах к северу от Осло.

О необычном случае написал официальный Telegram-канал BILD. Также подробности опубликовала норвежская газета Hadeland, которой сам мальчик рассказал о моменте находки.

Шестилетний мальчик заметил в земле ржавый кусок металла и решил вытащить его. Находка оказалась старинным однолезвийным мечом длиной около 1,3 метра.

"Эта штука торчала наружу. Она была вся в ржавчине и земле. Поэтому я подумал, что подниму ее и посмотрю, что это", – сказал Хенрик.

Неожиданная находка

После того как дети и учителя поняли, что именно нашел школьник, они обратились в районную администрацию. Специалисты осмотрели артефакт и предположили, что ему примерно 1300 лет.

"Мы считаем, что меч принадлежит к эпохе Меровингов или начала эпохи викингов", – объяснили эксперты.

Меч оказался однолезвийным и несколько погнутым. Но археологи, похоже, были действительно в восторге от состояния находки. И это неудивительно, ведь подобные вещи не каждый день находят просто во время школьной прогулки по полю.

Новые исследования

Теперь меч находится в музее в Осло, где его будут изучать более детально. После исследований артефакт планируют показать в музейной экспозиции.

Специалисты также обратили внимание, что в последнее время в этом регионе Норвегии все чаще находят вещи эпохи викингов. Недавно искатели с металлоискателями обнаружили крупнейший в стране клад серебряных монет того времени – около трех тысяч монет примерно 1000 года нашей эры.

Тот клад нашли примерно в 170 километрах от места, где Хенрик наткнулся на меч. Археологи предполагают, что регион может скрывать еще много исторических артефактов.

