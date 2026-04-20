В Северном море нашли якорь, которому 2 тысячи лет: что спасло его от разрушения

Древний 2000-летний якорь, спрятанный под слоями песка, нашли на дне Северного моря у побережья Великобритании. Удивительно хорошо сохранившийся объект изготовлен из дерева и железа – смеси, которая обычно быстро разрушается под водой.

Волею случая якорь был "похоронен" в очень удачном месте и засыпан, тем самым защищен от течений и кислорода. The Daily Galaxy передает, что находка была случайной и произошла во время исследования дна для морской ветровой электростанции компании ScottishPower Renewables.

Что известно об артефакте

Предварительно, этот якорь датируется римским или поздним железным веком, то есть ему от 1600 до 2000 лет. Он может свидетельствовать о древнеримском мореплавании и торговле на юге Северного моря, у побережья восточной Англии.

"Все указывает на то, что это римский якорь возрастом почти 2000 лет, что является невероятно редким экспонатом истории. Если эта дата будет подтверждена, трудно будет переоценить ее значение – нам известно лишь о трех якорях до викингов из североевропейских вод за пределами Средиземноморского региона, и только два из них на самом деле сохранились", – сказал морской археолог Брэндон Мейсон.

По его словам, исследователи теперь имеют "веские доказательства невероятной активности, которая должна была бы происходить в этих водах в римские времена, но о которой мы знаем относительно мало".

"Это абсолютная честь вытащить якорь на поверхность и поделиться его историей с людьми не только по всей Восточной Англии, но и по всему миру", – процитировало Мейсона издание Scottish Power.

Добавим, что объект под водой впервые обнаружили в 2018-м. На поверхность якорь вытащили в 2021 году.

Якорь, длина которого превышала два метра, а вес достигал около 100 килограммов, происходит с корабля водоизмещением 500–600 тонн, возможно, одного из крупнейших торговых судов римского флота.

Как ранее писал OBOZ.UA, испанские археологи исследуют залив между южным портом Альхесирас и Гибралтарской скалой. Там было найдено 151 место, требующее тщательных исследований ученых, в том числе места со 134 затонувшими кораблями. Это настоящее морское кладбище – найденные суда пошли на дно вблизи Геркулесовых столбов в период от V века (до нашей эры) до Второй мировой войны.

