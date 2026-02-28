В Норвегии 17-летнего подростка арестовали по подозрению в подготовке подрыва базы НАТО

В Норвегии 17-летнего подростка задержали по подозрению в террористическом заговоре – он якобы планировал подорвать базу НАТО. Речь идет об Объединенном военном центре в городе Ставангер, одной из функций которого является обобщение опыта учений.

Об этом пишет норвежский общественный вещатель NRK. Норвежская полицейская служба безопасности (PST) сообщила, что парень был арестован в четверг в Ругаланне по обвинению в планировании террористического нападения.

"Парень планировал подорвать базу НАТО на Йотта (Jåttå) в Ставангере", – говорится в обвинительном акте, к которому получил доступ NRK.

Допрос подозреваемого длился четыре-пять часов. По этому делу также был проведен обыск, но в PST не раскрыли деталей. Кроме того, были изъяты два разных носителя данных.

Адвокат Кнут Лерум заявил, что подросток не признает своей вины. Его взяли под стражу на две недели.

Согласно информации NRK, парень был радикально настроен и выражал симпатию к Исламскому Государству (ИГИЛ). Он также якобы принес в школу флаг ИГИЛ.

Как сообщал OBOZ.UA, на военном полигоне Путлос вблизи немецкого Киля около 3000 военнослужащих НАТО провели 18 февраля учения по высадке десанта на балтийском побережье Германии. Военные маневры стран Европы получили название Steadfast Dart 2026.

Во время учений украинские разработки уже интегрируют в процесс трансформации Североатлантического альянса.

