В Нигерии вооруженная группа напала на село: погибли минимум 100 человек

В северо-центральном штате Бенуэ в Нигерии группа вооруженных боевиков напала на село Йелевата. В результате действий злоумышленников в населенном пункте погибло минимум 100 человек.

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По информации нигерийской организации Amnesty International, многие люди были заперты и сожжены в своих дома заживо. Об этом сообщает AP News.

В правозащитной организации заявили, что от рук боевиков в северо-центральной части Нигерии погибли порядка 100 человек. Злоумышленники применили в ходе нападения огнестрельное оружие. Кроме того, преступники заживо сжигали людей в собственных домах.

На данный момент десятки людей по-прежнему числятся пропавшими без вести. Сотни человек были ранены и не получили надлежащей медицинской помощи.

"Многие семьи были заперты и сожжены в своих спальнях. Многие тела были сожжены до неузнаваемости", – заявили правозащитники.

Представитель полиции Бенуэ Удеме Эдет подтвердил, что в Йелевате произошло нападение. Однако полицейский не уточнил, сколько человек погибло.

Хотя до сих пор неясно, кто несет ответственность за убийства, подобные нападения широко распространены в северном регионе Нигерии, где местные скотоводы и фермеры часто сталкиваются из-за ограниченного доступа к земле и воде. Фермеры обвиняют скотоводов, в основном фуланского происхождения, в выпасе скота на их фермах и уничтожении их продукции.

Скотоводы настаивают на том, что эти земли являются пастбищными маршрутами, которые впервые были поддержаны законом в 1965 году, через пять лет после обретения страной независимости. В прошлом месяце боевики, предположительно скотоводы, убили не менее 20 человек в районе Гвер-Уэст в Бенуэ. В апреле не менее 40 человек были убиты в соседнем штате Плато.

Напомним, в Нигерии количество погибших в результате наводнения, которое в конце мая затопило город Моква в штате Нигер, увеличилось до более чем 200 человек. Около 500 человек считались пропавшими без вести, пока продолжалась поисковая операция.

Ранее сообщалось, что на севере Нигерии в результате пожара в исламской школе погибли по меньшей мере 17 детей. Также есть пострадавшие дети, которых доставили в медучреждения города Каура-Намода в штате Замфара.

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