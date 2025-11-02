Трамп обозвал Нигерию "опозоренной" и пригрозил вторжением
Президент США Дональд Трамп резко высказался о ситуации в Нигерии, где, по его словам, продолжаются массовые убийства христиан. Он назвал страну "опозоренной".
Также американский лидер намекнул на возможность военного вмешательства, если правительство Нигерии не изменит свою позицию. Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social.
По словам Трампа, если правительство Нигерии "продолжит допускать убийства христиан", США немедленно прекратят любую помощь и поддержку, а также могут прибегнуть к другим шагам.
"Вполне возможно, (США) вторгнутся в эту теперь опозоренную страну с оружием в руках, чтобы полностью уничтожить исламских террористов, которые совершают эти ужасные злодеяния", — заявил Трамп.
Он также сообщил, что поручил Пентагону подготовиться к возможным действиям, а нигерийскому правительству посоветовал действовать быстро.
"Если мы начнем атаку, она будет быстрой, жестокой и сладкой, точно так же, как террористы-бандиты атакуют наших дорогих христиан", — добавил президент США.
Что происходит в Нигерии
В Нигерии христиане сталкиваются с одной из самых серьезных волн преследований в мире. По данным Европейского парламента, с 2019 по 2023 год в целенаправленных нападениях было убито почти 17 тысяч христиан, а только за первые семь месяцев 2025 года погибло более 7 тысяч человек. Разрушение церковной инфраструктуры также приобрело катастрофические масштабы: с начала деятельности террористов "Боко Харам" в 2009 году уничтожено или серьезно повреждено более 19 тысяч церквей, что в среднем означает потерю трех святынь ежедневно.
Наибольшую угрозу представляют радикальные группировки "Боко Харам" и Islamic State West Africa Province (западноафриканское крыло "Исламского государства"). Они преимущественно действуют на севере и в центре страны, атакуя христианские общины, поджигая церкви, похищая священнослужителей и мирных жителей. Нападения часто сопровождаются массовыми убийствами, разрушением деревень и сжиганием домов.
Из-за постоянного насилия сотни тысяч людей вынуждены покидать свои дома, ища более безопасные регионы или выезжая за границу. Гуманитарная ситуация остается критической: не хватает продовольствия, медицинской помощи и доступа к образованию. Местные власти часто не способны гарантировать безопасность граждан, а международное сообщество призывает правительство Нигерии усилить борьбу с террористами и защитить религиозные меньшинства.
Накануне Трамп заявил, что Нигерия находится в критическом положении из-за преследования христиан. В заметке в соцсети Truth Social он объявил ее "страной, вызывающей особую обеспокоенность", добавив, что тысячи христиан погибли от рук радикальных исламистов.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в северо-центральном штате Бенуэ в Нигерии группа вооруженных боевиков напала на село Елевата. В результате действий злоумышленников в населенном пункте погибли по меньшей мере 100 человек. По информации нигерийской организации Amnesty International, многие люди были заперты и сожжены в своих домах заживо.
