В Нигерии бушует мощное наводнение: более 200 погибших и 500 пропавших без вести. Фото

В Нигерии количество погибших в результате наводнения, которое 30 мая затопило город Моква в штате Нигер, увеличилось до более 200 человек. Около 500 человек считались пропавшими без вести, пока продолжалась поисковая операция.

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Об этом пишет ВВС со ссылкой на местных чиновников. Отмечается, что наводнение, которое считается самым сильным в этом районе за последние 60 лет, прокатилось через города Тиффин Маза и Ангуван Хаусава после ливневых дождей.

Заместитель главы местного самоуправления Моквы Муса Кимбоку сказал, что спасательные работы прекратились, поскольку власти больше не верят, что кто-то еще может быть живым. По словам главы района Моквы Мухаммада Алия, чтобы предотвратить заболевания в этом районе, власти вскоре начнут выкапывать трупы, которые могут быть захоронены под землей.

Местные жители рассказали, что своими глазами наблюдали, как смывало их родственников и дома. Один мужчина, Адаму Юсуф, потерял жену и новорожденного ребенка.

"Я беспомощно наблюдал, как вода смывала мою семью. Я выжил, потому что умел плавать", – рассказал он BBC.

Другой житель, Салиу Сулейман, сказал, что наводнение оставило его без крыши над головой и уничтожило часть прибыли от его бизнеса.

"Я потерял по меньшей мере 1500 долларов из-за наводнения. Это были средства от продажи моей сельскохозяйственной продукции предыдущего дня. Я думал вернуться в комнату, чтобы взять их, но давление воды меня напугало", – рассказал местный житель.

Нигерийский Красный Крест опубликовал в пятницу заявление, в котором говорится, что наводнения вызвали "значительные потери жизней и массовые бедствия".

Как сообщал OBOZ.UA,в Италии сильные дожди вызвали разрушительные наводнения на севере страны. Особенно пострадали Пьемонт, Южный Тироль и Ломбардия. Из-за непогоды погибли люди.

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