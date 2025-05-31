В Нигерии из-за наводнения погибли более сотни человек: многие жители остаются в опасности

По меньшей мере 111 человек погибли в результате наводнения на севере Нигерии. Вода затопила город Моква в нигерийском штате Нигер.

Видео дня

Об этом сообщила Associated Press. По данным властей, сейчас еще много людей находятся в опасности, и спасательные работы продолжаются.

В ночь на 30 мая в регионе прошел мощный ливень, который и вызвал наводнение. По сообщениям местных чиновников, ситуацию усугубил прорыв дамбы в соседнем городе.

Ожидается, что количество жертв возрастет, поскольку многие тела еще не сочтены, а спасательные работы продолжаются.

"Только что доставлено много тел, которые еще предстоит подсчитать, но мы уже имеем подтвержденную информацию об по меньшей мере 111 погибших", – прокомментировал Associated Press представитель агентства по чрезвычайным ситуациям штата Нигер.

Моква является важным городом, где фермеры из северной Нигерии продают свои товары торговцам с юга.

На фото видно, как вода покрывает районы, затапливает дома. На некоторых кадрах лишь виднеются едва заметные крыши над бурой водой. Спасатели пытаются достать тела погибших.

Жители, находясь в воде по пояс, пытались спасти других.

Издание отмечает, что общины на севере Нигерии переживают то длительные засухи, которые усиливаются изменением климата, то чрезмерные осадки, приводящие к сильным наводнениям в течение влажного сезона.

Сезон дождей в Нигерии только начался и обычно длится около шести месяцев. Ежегодное явление регулярно уносит жизни сотен людей. Отсутствие дренажа, строительство домов на водных путях и сброс отходов в канализацию и водопроводные каналы усиливают наводнения.

В 2024 году Нигерия потерпела одну из самых больших катастроф за последние десятилетия, когда наводнения унесли жизни более 1200 человек, а еще 1,2 миллиона человек оставили бездомными. Наводнение, затронувшее 31 из 36 штатов страны, также уничтожило более 1,4 миллиона гектаров сельскохозяйственных угодий.

Как сообщал OBOZ.UA:

Ранее в Италии сильные дожди вызвали разрушительные наводнения на севере страны. Особенно пострадали Пьемонт, Южный Тироль и Ломбардия. Из-за непогоды погибли люди.

Также в Аргентине из-за сильных дождей началось наводнение. В результате стихийного бедствия, в портовом городе Баия-Бланка, погибли по меньшей мере 10 человек, эвакуированы более 1300 тысяч человек.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!