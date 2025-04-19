В Италии сильные дожди повлекли за собой разрушительные наводнения: погибли люди. Фото и видео

Северные регионы Италии сильно пострадали от сильных дождей, особенно Пьемонт, Южный Тироль и Ломбардия. Из-за непогоды погибли по меньшей мере три человека.

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Об этом сообщило DPA. Издание ссылается на официальные сообщения итальянских властей и спасателей.

Так, вблизи Вальданьо, между Венецией и озером Гарда, погибли двое мужчин – отец и сын. Их автомобиль снесло паводковой водой.

Также спасательные службы подтвердили смерть 92-летнего мужчины. Его нашли мертвым в собственном доме близ Турина в четверг, 17 апреля в общине Монтеу-да-По, недалеко от Турина. Считается, что он утонул.

Тем временем стихия продолжает бурлить. Ожидалось, что ситуация успокоится в пятницу, но многие реки вышли из берегов, что повлекло за собой наводнения в нескольких районах.

Аварийные службы эвакуировали в безопасные места десятки человек, а некоторые районы остались без электроэнергии.

Особенно сильно пострадал от сильных дождей регион Пьемонт, столицей которого является Турин. Несколько рек вышли из берегов, в том числе По – самая длинная река Италии. Уровень ее воды в Турине приблизился к критическому уровню.

Ливни также повлекли за собой серьезные перебои в транспорте незадолго до Пасхальных выходных. Многочисленные дороги по всему региону закрыты. Железнодорожное сообщение между Италией и Швейцарией также испытывает значительные перебои из-за затопления путей, несколько поездов заблокированы на маршруте.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Аргентине сильные дожди повлекли за собой наводнение. В результате стихийного бедствия, в портовом городе Баия-Бланка, погибли по меньшей мере 10 человек, эвакуированы более 1300 тысяч человек.

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