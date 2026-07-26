В Нидерландах остановили движение на железнодорожной ветке: причина может удивить

Компания ProRail в Нидерландах задержала движение всех поездов между городами Меппель и Хогевен в провинции Дренте более чем на три часа. За это время железнодорожники организовали и провели операцию по спасению двух котят и их мамы, которые находились в непосредственной близости от железнодорожных рельсов.

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В любом случае, железнодорожники спасли животных, и в настоящее время движение поездов полностью восстановлено. О необычной операции железнодорожников рассказал государственный вещатель страны.

Опасная ситуация

У железнодорожников ProRail (как и у других железнодорожников страны) есть "четкие инструкции": если прямо вдоль путей находится крупный скот – овцы, коровы и т. п. – машинист поезда должен вызвать диспетчеров и остановить движение поезда. Дело в том, что столкновение с таким скотом может привести к катастрофе, вплоть до схода с рельсов и многочисленных смертей.

В инструкции не упоминаются кошки или собаки, поскольку последствия такого столкновения "гораздо менее серьезны", сообщает национальное телевидение. Тем не менее, машинист поезда Ван дер Вин сообщил службе контроля дорожного движения, что заметил у рельсов двух "черных, как смола" котят, и остановил поезд.

Это произошло около 9:30 утра, когда поезд следовал из Хогевена в Меппель.

Спасательная операция

"Животные действительно шли вдоль рельсов", – рассказал машинист. А уже через несколько минут после поступления сообщения в диспетчерскую Ван дер Вин увидел несколько фургонов, направлявшихся к поезду.

Это были железнодорожники вместе со скорой ветеринарной помощью. Машинист присоединился к прибывшей группе и вместе с коллегами устанавливал вдоль рельсов клетки для отлова животных.

Но спасатели прибыли быстро. А кошка и её котенок в клетки не спешили.

Поэтому пока спасатели пытались загнать животных в клетки, поездам разрешили курсировать "на минимальной скорости".

Чем всё закончилось

Лишь около 12:30 "нам удалось поймать одного из котят", – рассказывает машинист. Его "тихое мяуканье, возможно, в сочетании с запахом кошачьего корма", побудило подойти и кошку-маму, и другого котенка.

Только когда все три животных оказались в клетках, движение поездов возобновили в полном объеме.

Животных забрали ветеринары – на своих машинах скорой помощи их отвезли на проверку микрочипов. В Европе, как известно, все домашние животные чипированы. Если у кошки нет чипа, ее вместе с котятами должны отправить в приют.

Но не отправят. Машинист Ван дер Вин говорит: если у животных нет чипов, он их "усыновит" – то есть, заберет к себе жить.

Как сообщал OBOZ.UA, скорая ветеринарная помощь – не единственное, что может удивить в Нидерландах. Недавно местные студенты разработали и создали первую в мире машину скорой помощи, работающую на энергии Солнца. Солнечная энергия не только приводит автомобиль в движение, но и питает все медицинское оборудование на борту.

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