В Нидерландах лидеры трех политических партий договорились о новом коалиционном соглашении: кто станет следующим премьером

В Нидерландах согласовали создание новой правительственной коалиции, которая будет работать в формате меньшинства. Лидер партии D66 Роб Йеттен должен стать следующим премьер-министром страны и самым молодым главой правительства в ее истории.

Три партии согласовали формирование правительства меньшинства. Об этом сообщает издание The Guardian.

Почти три месяца политических консультаций и лидеры Democrats 66 (D66), Христианско-демократической партии (CDA) и праволиберальной VVD пришли к согласию относительно совместного правительства. В совокупности коалиция будет иметь 66 мест в 150-местном парламенте, что заставляет ее искать поддержку оппозиции для принятия ключевых решений.

Возглавить новый кабинет должен 38-летний Роб Йеттен – действующий лидер D66 и бывший вице-премьер и министр по вопросам климата и энергетики. В случае утверждения он станет самым молодым премьер-министром в истории Нидерландов. Сам политик заявил, что правительство сосредоточится на вопросах внутренней и международной безопасности, доступного жилья, контроля миграции и инвестиций в новую экономику.

Решение создать правительство меньшинства стало следствием принципиальных разногласий между партиями. VVD отказалась от сотрудничества с левоцентристским блоком GroenLinks/PvdA, назвав его слишком радикальным, тогда как D66 заблокировала участие ультраправой партии JA21. Таким образом коалиция фактически изолировала Партию свободы Герта Вилдерса, которая, несмотря на высокий результат на выборах, ослабла из-за внутреннего раскола.

В то же время крупнейшая оппозиционная сила – GroenLinks/PvdA – уже заявила о готовности к ситуативной поддержке правительства по отдельным вопросам, в частности экологических реформ и ускорения жилищного строительства. Ожидается, что новый кабинет будет официально приведен к присяге в середине февраля, после чего начнет работу в условиях фрагментированного парламента и сената.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что временное правительство Нидерландов во главе с премьер-министром Диком Схофом получило вотум доверия после того, как в парламенте ему пытались объявить вотум недоверия. Однако из-за потери правительственной коалицией большинства страна готовится к досрочным выборам.

