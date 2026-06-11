В НАТО рассматривают возможность ускоренных закупок дронов: в Politico раскрыли подробности

В среду, 10 июня, союзники по НАТО обсудили возможность ускоренной закупки дронов на фоне того, как российский дрон попал в многоэтажку в Румынии. Кроме того, альянс в последние недели поднимал самолеты в воздух, чтобы сбивать подозрительные беспилотники над Латвией и Эстонией.

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Об этом сообщило издание Politico. Ожидается, что эти меры поддержки будут одобрены на саммите альянса в Анкаре в следующем месяце.

Что известно

На встрече союзников по НАТО обсуждали вопрос, стоит ли альянсу срочно закупать больше беспилотников для миссий по патрулированию воздушного пространства над государствами-членами НАТО. Вопрос ускоренной закупки дронов встал после того, как российский дрон попал на территорию Румынии и врезался в дом. После этого Бухарест срочно обратился к НАТО с просьбой ускорить предоставление средств противовоздушной обороны.

"Война России против Украины продолжает создавать серьезные риски для евроатлантической безопасности, особенно в Черном море. Поэтому важно, чтобы НАТО усилило свое присутствие и возможности в Румынии", – написал президент Румынии Никушор Дан после встречи.

По его словам, на встрече было договорено о том, чтобы эти меры поддержки пострадавших союзников одобрить уже на саммите альянса в Анкаре в следующем месяце.

Когда союзники НАТО приобретут эти дроны, пока не понятно.

"Как прямое следствие продолжающейся войны России против Украины, мы наблюдаем увеличение количества инцидентов с беспилотниками на нашем восточном фланге", – сказала пресс-секретарь НАТО Эллисон Харт.

Отмечается, что НАТО обладает очень малым количеством военных активов, поскольку они в основном предоставляются альянсу национальными правительствами. Однако Североатлантический альянс может помочь странам приобрести необходимое боевое снаряжение, которое затем может быть передано под контроль высшего военного командования альянса.

Также союзники сообщили об угрозах критически важной инфраструктуре в Черном море, в частности румынскому проекту по добыче газа Neptun Deep, который должен быть запущен в следующем году. Страны обсудили, должно ли военное командование НАТО увеличить усилия для мониторинга этих объектов со стороны воздушных и морских беспилотников.

Что известно о попадании дрона в дом в Румынии

Ночью 29 мая в румынском городе Галац, расположенном неподалеку от украинской границы, прогремел взрыв. Ударный беспилотник врезался в крышу многоквартирного дома, вызвав пожар и разрушение верхних этажей. По словам главного по дому Костела Патричи, жители получили предупреждение об опасности незадолго до взрыва.

Дрон попал в лифтовую шахту, которая частично поглотила взрывную волну. Если бы дрон попал в жилую часть здания, последствия могли быть значительно трагичнее.

Беспилотник, который попал в многоэтажку в румынском городе Галац, был российским "Шахедом" под локальным названием "Герань 2". Именно такой несомненный вывод указан в техническом отчете, подготовленном специалистами профильных государственных ведомств Румынии, сообщил президент страны Никушор Дан. На своей странице в X (Twitter) он показал фотографии фрагментов этого БпЛА, в том числе с надписями на русском языке. Дан рассказал, что эксперты в ходе расследования "на основе значительного массива технических доказательств" подтвердили российское происхождение аппарата.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что Украина должна быть в НАТО. Украина должна стать членом НАТО, а Альянс ранее допустил ошибку, не приняв четкого решения по этому вопросу. Союзники должны продемонстрировать решительную поддержку Киева во время ближайших международных консультаций.

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