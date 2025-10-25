В НАТО при участии Украины испытывают новейшие решения по противодействию КАБам: задействованы ИИ и дроны-перехватчики

Во время очередного этапа испытаний на полигоне во Франции НАТО вместе с украинскими специалистами проверили комплексное техническое решение для противодействия управляемым авиабомбам (УАБ). Комбинация радара, программного обеспечения на базе искусственного интеллекта и дронов-перехватчиков выполнила идентификацию, сопровождение и условное поражение "вражеской" цели при осложненных погодных условиях.

Официальное сообщение Минобороны Украины описывает, как радар с передовой сенсорной системой и ИИ-алгоритмы определяли цель, а дрон-перехватчик отрабатывал траекторию перехвата. Инициативу реализовали Совместный центр НАТО-Украина по анализу, подготовке и образованию (JATEC) и Командование ОВС НАТО по вопросам трансформации (ACT) при участии украинских экспертов и представителей оборонного инновационного сектора Украины.

Украинская экспертиза

Роль украинских специалистов была заметной – они не только наблюдали, но и давали экспертную оценку, чтобы адаптировать решения к реалиям поля боя. Судья конкурса, который стартовал в марте 2025 года в JATEC, отобрал трех победителей среди 40 команд.

Среди победителей – французская Alta Ares с ИИ-алгоритмами, немецкая Tytan Technologies с системами перехвата и французская ATREYD с роями перехватчиков контейнерного базирования. Это выглядит как полезный микс международного опыта и украинских практических знаний, что, возможно, ускорит внедрение систем в полевых условиях.

Как это работает

В первую очередь радар обнаруживает объект и передает данные в программный модуль на основе ИИ, который усложняет простые ошибки и позволяет быстрее определить траекторию. Далее дрон-перехватчик корректирует маневр и отрабатывает "поражение" по предварительно вычисленной траектории – непосредственно взаимодействие между подсистемами происходит в автоматическом режиме.

Тестирование проходило при плохих погодных условиях, и это важно, так как реальные поля боя редко бывают идеальными. Судя по описанию, система прошла от концепта до нескольких прототипов, каждый из которых имеет разный уровень технологической имплементации.

Что дальше

Проект призван снизить риск для военных и гражданского населения, ведь КАБы остаются одной из самых разрушительных угроз современной войны. Возможно, понадобится еще несколько итераций и адаптаций под украинские реалии – но сам факт такого тесного сотрудничества НАТО и украинских разработчиков обнадеживает.

Тестирование будут продолжать, а результаты внедрения можно будет оценить уже на следующих этапах конкурса и полевых испытаниях.

