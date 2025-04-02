В НАТО озабочены курсом Трампа на сближение с Россией – СМИ

В НАТО серьезно обеспокоились политикой президента США Дональда Трампа, в частности его склонности к сближению с Россией. В Альянсе опасаются, что это может привести к возобновлению контактов между США и Москвой, что станет большой угрозой безопасности Европы.

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Об этом сообщает Yahoo. Союзники по НАТО пытаются привлечь Трампа к активному участию в Альянсе, повышая расходы на оборону.

Однако западные дипломаты беспокоятся, что даже если НАТО удастся сохранить свое единство, он может остаться ослабленным.

"Мы знаем направление: меньше США в Альянсе. Наш интерес состоит в том, чтобы максимально сохранить США в Альянсе", – сказал дипломат НАТО в комментарии изданию AFP.

Хотя официальные лица США уверяют, что Вашингтон остается преданным НАТО, они также дают понять, что могут сократить свое военное присутствие в Европе, сосредоточив силы на других вызовах. Кроме того, контакт Трампа с Россией вызывает опасение, что он может изменить свою позицию в пользу Москвы.

"Уровень оптимизма, безусловно, падает. США до сих пор не приняли никаких конкретных решений, но каждый день, кажется, наносит еще один удар по основам Альянса", - сказал второй дипломат НАТО.

Дипломаты подчеркивают, что если США планируют снизить свое присутствие в Европе, необходимо четко определить сроки, чтобы не создавать пробелов в обороне континента. Европейские страны уже увеличивают расходы и производство оружия в надежде соответствовать требованиям Трампа по увеличению расходов НАТО до пяти процентов от ВВП.

Однако даже при таких условиях чиновники признают, что заменить стратегические ресурсы, в частности ядерный потенциал США, практически невозможно.

"Американцы должны быть честными с европейцами относительно того, что они собираются унести, а что оставить, потому что на данный момент проблема Европы в том, что она не имеет об этом никакого представления", – сказал дипломат.

Несмотря на обеспокоенность по поводу участия США в НАТО, европейские страны также беспокоятся о потенциальных угрозах для Альянса. НАТО основана на пятой статье своего учредительного договора, которая гарантирует, что нападение на одного союзника будет воспринято как нападение на всех. Это обеспечивает поддержку между союзниками и удерживает врагов, если все верят в эту систему. Однако Трамп подверг сомнению приверженность США, заявив, что будет защищать только те страны, которые тратят достаточно на оборону.

Есть надежда, что приближение Трампа к России является частью его стратегии переговоров, нацеленной на прекращение войны.

"Это может быть трудным, но если это только тактика, то ее можно принять. Но если это стратегический сдвиг, то это будет серьезная проблема", - сказал один из дипломатов.

Как сообщал OBOZ.UA, страны Европы, являющиеся членами НАТО, в военном плане имеют значительное преимущество над страной-агрессором Россией. Европейские военные имеют на вооружении хорошую бронетехнику, артиллерию и самолеты, однако есть и некоторые недостатки.

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