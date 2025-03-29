Der Spiegel оценил способность Европы противостоять России без помощи США

Страны Европы, которые являются членами НАТО, в военном плане имеют значительное преимущество над страной-агрессоркой Россией. Европейские военные имеют на вооружении хорошую бронетехнику, артиллерию и самолеты, однако есть и некоторые недостатки.

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Об этом говорится в анализе Der Spiegel. Среди минусов – боеготовность армий Европы, поскольку военнослужащие почти не имеют боевого опыта, в частности, в боевых действиях высокой интенсивности, как в Украине.

В статье отмечается, что армии стран-членов НАТО насчитывают более 2 млн военных, в то время как в России – всего 1,1 млн. Европейские силы располагают более 6700 боевыми танками, тогда как РФ может задействовать около 2900.

В странах Европы на вооружении более 2300 истребителей, а в России их меньше 1400. Наибольший разрыв наблюдается в артиллерии: страны НАТО в Европе имеют более 15 400 пушек, в то время как в РФ – всего 6090.

Однако, по словам австрийского военного эксперта Густава Гресселя, в России может быть больше военнослужащих, чем предполагается. Как отмечается в публикации, количество вооружений европейских стран НАТО не является показателем их военной мощи.

Аналитик Грессель предполагает, что в случае войны между НАТО и Россией Турция может воздержаться от участия и военной помощи из-за своих связей с Москвой и это существенно уменьшит ресурсы стран Европы.

В Der Spiegel проанализировали потенциал НАТО по отдельным видам вооружения:

Артиллерия. Европейские страны НАТО обладают техническим преимуществом над Россией благодаря высокомобильным самоходным артиллерийским установкам, таким как французская гаубица Caesar и немецкая Panzerhaubitze 2000. Однако по количеству реактивных систем залпового огня РФ значительно опережает Европу, если не учитывать Турцию, отмечает аналитик Гресс.

ПВО. В Европе отсутствует единая система защиты от ракет, крылатых ракет, истребителей и беспилотников. Разрешать эту проблему должна инициатива European Sky Shield, представленная Германией в 2022 году. Она объединяет 23 страны, которые планируют совместно закупать, использовать и обслуживать системы ПВО.

Оружие дальнего радиуса действия. Сейчас только Великобритания и Франция среди европейских стран имеют ядерное оружие, способное запускаться с подлодок.

Авиация. Военный эксперт Эд Арнольд отмечает, что европейские истребители уже сейчас превосходят российские аналоги. На вооружении шести европейских стран находятся современные F-35, и пока им нет альтернативы.

Дроны. Европейские страны обладают передовыми технологиями в сфере БПЛА, однако их производство значительно уступает российскому. Западные дроны слишком дорогие и не приспособлены для массового изготовления.

Напомним, по прогнозу немецкого историка Зенке Найтцеля, нападение России на Литву возможно уже осенью, так что грядущее лето может стать последним мирным летом в Европе. Найтцель добавил, что вывод из последних трех лет может быть только один: следует быть готовым и обороноспособным.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам генсека НАТО Марка Рютте, Россия есть и остается наибольшей угрозой для альянса. При этом он подчеркнул, что если диктатор Владимир Путин решит напасть на страны НАТО, он столкнется с "сокрушительной реакцией".

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