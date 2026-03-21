В НАТО объяснили, какой урок извлекли из войны в Украине

Страны НАТО продолжают извлекать уроки из российско-украинской войны. По опыту этой агрессии Североатлантический альянс запустил новую программу учений для всех членов военного блоки под названием Audacious Training.

К этим учениям привлекаются украинские специалисты для усиления оппозиционных сил для развития адаптивных способностей сил НАТО. Об этом в интервью "Укринформ" рассказал главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО по трансформации адмирал Пьер Вандье.

НАТО набирается опыта

По словам адмирала, именно способность к адаптации является одним из важнейших уроков, полученных от Украины. Он объяснил, что первым следствием войны в Украине стало переосмысление подходов к подготовке.

"Мы унаследовали, я бы сказал, очень традиционные методы обучения. И мы увидели, что, учитывая скорость изменений на поле боя, нам нужно не только готовить военных к выполнению задач, но и учить их адаптироваться", – рассказал французский адмирал.

Также он объяснил, что в прошлом году альянс запустил новую программу для всех членов НАТО под названием Audacious Training. Часть обучения проходит без заранее определенного сценария.

"В ней используется "красная команда" и ее импровизированные действия. Этот противник создает напряжение для "синей команды" и заставляет ее перепланировать свои действия и адаптироваться", – сказал главнокомандующий альянсом по трансформации.

Кроме того, Вандье обратил внимание, что украинские военные специалисты были привлечены для усиления красной команды и создания реальных вызовов на учениях НАТО. Не комментируя суть учений, на которых использовались украинские безэкипажные катера, он косвенно отметил, что украинские военные достигли высоких результатов.

Напомним, страна-агрессор Россия вынашивает планы по нападению на страны НАТО. По словам начальника Генерального штаба ВС Чехии генерала Карела Ржегки, россияне могут начать агрессию в отношении Североатлантического альянса уже до 2029 года.

Как сообщал OBOZ.UA, российское правительство рассматривает законопроект, который предоставит диктатору Владимиру Путину полномочия на проведение экстерриториальных военных операций. Чиновники представляют это как возможности для "защиты российских граждан за рубежом".

