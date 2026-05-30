В Мюнхене аэропорт прекращал работу из-за неизвестного дрона: что известно об инциденте

Утром в субботу, 30 мая, Международный аэропорт в Мюнхене зазывали из-за неизвестного дрона. Он не принимал и не отправлял самолеты более часа.

В аэропорту работала полиция, для поисков неизвестного БпЛА задействовали вертолет. Об этом сообщает издание Bild.

Что известно

Сообщение о неизвестном летательном объекте в районе аэропорта поступило в полицию около 9 часов утра в субботу. БпЛА заметили пилоты, рассказал Bild представитель федеральной полиции Штефан Байер.

Из-за возможного приближения дрона к аэропорту там из соображений безопасности приостановили взлет и посадку самолетов на обеих взлетно-посадочных полосах.

На место прибыли значительные полицейские силы. Они осмотрели территорию аэропорта и проверили наличие каких-либо следов БпЛА. Также был задействован вертолет.

Работу аэропорта возобновили в 10:05 – после разрешения полиции.

"Осмотр, проведенный федеральной полицией, не обнаружил никаких подозрительных находок", – сообщил представитель федеральной полиции.

В Германии действует полный запрет на запуск любых дронов на расстоянии менее 1,5 км от заборов всех аэропортов – за исключением тех, на которые выдано специальное разрешение. Нарушителям грозит уголовная ответственность и наказание в виде крупных штрафов или лишения свободы.

Из-за массовых случаев несанкционированных полетов, фиксируемых в последние годы, власти строго ужесточили меры безопасности.

В случае обнаружения БпЛА в "красной" зоне, аэропорты прекращают работу. А федеральной полиции и военным официально разрешено использовать специальные средства перехвата и сбивать неизвестные дроны, которые нарушают воздушное пространство объектов критической инфраструктуры.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне, 29 мая, во время массированной российской атаки РФ на Украину, один из российских "Шахедов" залетел в Румынию и ударил по многоэтажке в румынском городе Галац. При ударе дрон сдетонировал. Пострадали по меньшей мере двое гражданских – женщина и ее 14-летний сын.

Румынская армия после фиксации дрона радарами поднимала в воздух два истребителя F-16 и вертолет IAR 330 SOCAT, однако дрон они не сбили.

Согласно заявлению румынских властей, дрон, попавший в дом – это российская версия "Шахеда" – "Герань-2". На видеозаписях с места видны обломки, которые, по оценкам ISW, подтверждают это заявление.

Президент Румынии Никушор Дан вечером 29 мая заявил, что в направлении румынской границы той ночью летели 43 российских дрона. Тот, что в конце концов попал по дому в Галаце, по его словам, был поражен украинской ПВО, в результате чего "изменил траекторию". Однако полную ответственность за инцидент глава государства возложил на Россию, которая игнорирует международное право и безопасность граждан государства-члена НАТО.

Глава министерства иностранных дел Румынии Оана Уою заявила, что Румыния участвует в обсуждениях относительно возможной активации положения статьи 4 НАТО, которое предусматривает консультации между государствами-членами, в ответ на удар российского беспилотника.

Отреагировал официальный Бухарест на произошедшее и закрытием российского консульства в Констанце и объявлением российского консула персоной нон грата.

