В Мьянме одобрили введение смертной казни для боссов скам-индустрии: что предусматривает закон

Подконтрольный военным парламент Мьянмы приняла радикальный "Закон о борьбе с онлайн-мошенничеством". Документ существенно ужесточает ответственность для организаторов киберпреступных синдкатов и владельцев скам-центров.

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В новом законе одной из мер наказания является смертная казнь. Об этом сообщает BBC.

Многомиллиардная индустрия мошенников

В последние годы Мьянма, охваченная гражданским конфликтом, превратилась в крупный хаб незаконных киберцентров. Их жертвами становятся пользователи по всему миру, страдающие от инвестиционных афер с криптовалютой и романтических схем.

Хотя индустрия привлекает часть сотрудников добровольно, многие иностранцы попадают туда путем обмана и торговли людьми. Пострадавшие, которым удалось вернуться на родину, сообщают о жестоких пытках, фактическом рабстве и принуждении к участию в мошеннических операциях.

Под международным давлением, включая жесткую позицию США и Китая, где ущерб от действий скам-центров превысил 5 млрд долларов, власти Мьянмы пообещали ликвидировать этот бизнес. Однако предыдущие полицейские рейды лишь заставляли преступников перемещать базы в другие регионы страны.

Что предусматривает новый закон

Новый законодательный акт был утвержден совместным заседанием парламента в столице Нейпьидо фактически без правок по сравнению с предыдущей версией. Смертная казнь грозит членам и руководителям синдикатов за принуждение к мошенничеству с применением насилия, пыток и незаконного удержания, если эти действия привели к смерти жертвы.

Пожизненное заключение предусмотрено для лиц, управляющих скам-центрами, а также для виновных в масштабных манипуляциях и мошенничестве с криптовалютой.

Что предшествовало

Принятый документ стал первым крупным законом нового правительства во главе с Мин Аун Хлайном, возглавившим военный переворот 2021 года и впоследствии занявшим пост гражданского президента по итогам выборов, критикуемых на Западе. Эксперты отмечают, что текущий парламент, состоящий в основном из военных, работает в режиме автоматического одобрения решений хунты.

Смертная казнь, не применявшаяся в Мьянме годами, вернулась в практику именно при нынешнем режиме. По данным ООН, к 2022 году к ней уже приговорили более 130 человек, преимущественно политических оппонентов.

Напомним, в Южной Корее прокуроры требовали смертной казни для бывшего президента страны Юн Сок Йоля. Его обвиняли в "попытке восстания" и захвате власти, когда он провозгласил военное положение в стране.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Украине зафиксирована новая волна мошеннических рассылок. Их организаторы выдают себя за Службу безопасности Украины и рассылают электронные письма, в которых призывают скачать "программное обеспечение для безопасной связи".

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