Лидеры 19 государств подтвердили свои планы приехать в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы на Красной площади. Хотя российский диктатор Владимир Путин пригласил президента США Дональда Трампа, но тот ему отказал.

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Об этом сообщает российское издание РБК, ссылаясь на официальные данные. Среди приглашенных гостей на 9 мая, кроме глав стран СНГ, ожидают других уважаемых лиц:

президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва;

президент Венесуэлы Николас Мадуро;

глава КНР Си Цзиньпин;

президент Палестины Махмуд Аббас;

бывший президент Вьетнама То Лама;

президент Кубы Мигель Диас-Канель;

президент Сербии Александр Вучич;

президент Республики Сербской, энтитета в составе Боснии и Герцеговины, Милорад Додык;

исполняющий обязанности Президента Буркина-Фасо Ибрагим Траоре;

премьер-министр Словакии Роберт Фицо;

Премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Также Путин ждет президента Республики Абхазия Бадру Гунбу, президент Азербайджана Ильхама Алиева, белорусского диктатора Александра Лукашенко, президент Казахстана Касима-Жомарта Токаева, президента Кыргызстана Садыра Жапарова, президента Узбекистана Шавката Мирзиоева, президента Таджикистана Бердымухамедова.

Пресссекретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль позже официально объявит полный список иностранных гостей, прибывших на празднование. Он также напомнил, что еще в феврале Владимир Путин выражал готовность видеть на параде и лидера США Дональда Трампа. В то же время республиканец впоследствии заявил, что не планирует визит в Москву 9 мая.

Также в Кремле не подтвердили участие в мероприятии генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Пока молчат другие приглашенные гости, в частности, премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент Монголии Ухнаагийн Хурелсух.

Как сообщал OBOZ.UA, высокая представительница Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас предостерегла европейских лидеров от участия в празднованиях в Москве 9 мая. На это уже отреагировал премьер-министр Словакии Роберт Фицо, заявивший, что поедет в Россию.

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