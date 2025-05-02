США раскрыли Британии секретные данные разведки о космических программах Китая и России – Times

США впервые начали делиться наиболее конфиденциальной информацией разведки о космических операциях Китая и России. Эти данные начали получать Великобритания и другие страны "Пяти глаз", то есть Австралия, Канада и Новая Зеландия.

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До этого месяца деятельность Space Delta 9 – подразделения Космических войск, сосредоточенного на орбитальной войне Америки – в основном считалась "доступной только для США" и совершенно секретной. Британское издание The Times назвало решение Вашингтона поделиться этой информацией "беспрецедентным шагом".

В последние недели маршал авиации Джонни Стрингер, заместитель командующего Объединенным командованием ВВС НАТО в Великобритании, был проинформирован о программе американской разведки по слежке за спутниками других стран.

Штаты обеспокоены тем, как быстро РФ и КНР развивают новые космические возможности для милитаризации космоса, причем Китай вкладывает значительные средства в сбор разведданных.

"Мы должны быть готовы к этой борьбе, которую никто не хочет вести", – сказал командующий Space Delta 9 полковник Рэмси Хорн.

Теоретически, если Вашингтон будет воевать с Пекином (например, из-за китайского вторжения на Тайвань), то Китай сможет использовать свои космические активы для слежения за перемещениями американских войск. На брифинге в посольстве США в Лондоне Рэмси Хорн выразил уверенность, что Соединенные Штаты все равно смогут победить своих врагов в космосе.

Известно, что Космические силы США также намерены разработать оружие в космосе, которое защитит западные спутники в случае, если их попытаются вывести из строя либо уничтожить физически.

Хорн объявил, что в последние недели было принято решение о более тесном сотрудничестве с партнерами по "Пяти глазам" путем предоставления им доступа к высшим уровням разведданных США.

Ожидается, что союзники помогут устранить любые уязвимые места в космосе, а США, в свою очередь, обеспечат Британии доступ к информации, накопленной Америкой в ​​этой области за последнее десятилетие.

Хорн добавил, что Соединенные Штаты хотели бы иметь возможность предотвратить запуск "убийственной сети" Пекина. Он имел в виду использование КНР космических активов для отслеживания американских военных сил, размещенных по всему миру.

Как писал OBOZ.UA, ранее в одном из интервью генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Россия рассматривает возможность размещения ядерного вооружения в космосе.

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